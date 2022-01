Manchester United, Greenwood nei guai, la fidanzata: «Mi picchiava»

Dopo Benjamin Mendy, difensore del Manchester City accusato di sette violenze sessuali nei confronti di cinque donne e agli arresti domiciliari in attesa del processo che dovrebbe tenersi la prossima estate, un altro calciatore della Premier League è finito nell’occhio del ciclone. Sempre Manchester, ma sponda United: si tratta del 20enne Mason Greenwood, accusato dalla fidanzata Harriet Robson di violenza domestica. La ragazza ha postato sui social dei video choc, in cui la si può vedere piena di lividi e con il labbro sanguinante. «A tutti quelli che vogliono sapere cosa mi ha fatto fa davvero Mason Greenwood», ha scritto la giovane, che ha inoltre diffuso l’audio di un litigio tra i due, in cui si possono sentire delle minacce da parte del calciatore.

⛔ Warning This is the disturbing video alleging that Manchester United’s Mason Greenwood abused his girlfriend…. pic.twitter.com/C2Kt87FUYH — Gerard Delaney  (@Gerard39delaney) January 30, 2022



Greenwood, la reazione del Manchester United

Il Manchester United ha affermato di essere a conoscenza delle immagini e delle accuse che circolano sui social media, aggiungendo che «non farà ulteriori commenti fino a quando i fatti non saranno stati stabiliti», condannando ogni tipo di violenza. Nike, sponsor personale di Greenwood, si è dichiarata «profondamente preoccupata per queste inquietanti accuse». Da parte del calciatore per adesso non è arrivato alcun commento.

Greenwood, astro nascente del calcio inglese

Mason Greenwood, nato a Bradford l’1 ottobre 2001, è uno degli astri nascenti del calcio inglese. Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, ha esordito in prima squadra il 6 marzo 2019, nell’incontro di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Attaccante esterno, si è imposto dalla stagione successiva, nel corso della quale ha messo a segno 17 reti in tutte le competizioni. 12 i gol realizzati nel 2020/21. Al momento, Greenwood vanta 129 presenze e 35 reti nel Manchester United, uno dei più importanti club calcistici al mondo. Inserito nei pre-convocati per gli Europei (ma poi escluso dalla selezione), ha anche esordito nella nazionale inglese, disputando la prima (e finora unica) partita con la maglia dei Three Lions a settembre del 2020.

Greenwood e Foden, cacciati dal ritiro della Nazionale

Mason Greenwood e Harriet Robson si conoscono dai Mersey School, scuola della Greater Manchester che frequentavano entrambi. Come riportano i media inglesi, avevano interrotto la relazione a settembre del 2020, dopo che Greenwood e il compagno di stanza Phil Foden, in ritiro con la nazionale in un hotel di Reykjavik, avevano invitato in albergo due modelle islandesi. Una violazione delle norme anti-Covid, diventata di dominio pubblico grazie a dei video diffusi su Snapchat dalle ragazze, che ai due è costata anche l’allontanamento dalla nazionale. Qualche mese dopo, la coppia sarebbe tornata insieme. Fino alle pesanti accuse di questa mattina, sulle quali sta indagando la polizia.