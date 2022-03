Dove vedere Manchester United – Atletico Madrid di Champions League? Orario, arbitro, formazioni

Dopo i match della scorsa settimana, la Champions League torna con una serata di gala al Teatro dei Sogni. Old Trafford si prepara ad ospitare stasera 15 marzo, con fischio d’inizio alle 21, Manchester United – Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale. Ancora tutto aperto dopo l’1-1 dell’andata, dove il giovane Elanga aveva risposto al vantaggio iniziale dei madrileni con firma di Joao Felix. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Disponibile anche la visione in streaming su Mediaset Infinity, Now e SkyGo.

«Speriamo faccia tre gol anche contro l’Atletico». Così Ralf Ragnick, allenatore del Manchester United ha commentato la nuova rinascita di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è infatti reduce dalla tripletta con cui ha consentito ai Red Devils di battere il Tottenham di Antonio Conte nell’ultimo turno di Premier. Per quanto riguarda i colchoneros, il tecnico Diego Simeone può contare su uno splendido stato di forma della sua rosa. L’Atletico Madrid arriva a Old Trafford forte di cinque successi in fila in Liga che lo hanno portato al terzo posto a pari merito con il Barcellona. «Abbiamo voglia di far bene», ha detto il tecnico alla vigilia. «Sarà dura, ma bella». Arbitro del match sarà lo sloveno Vincic, che avrà come assistenti i connazionali Klancnik e Kovacic. Quarto uomo sarà Obrenovic, mentre al Var siederanno il tedesco Fritz e lo sloveno Praprotnik.

Manchester United – Atletico Madrid, le probabili formazioni di stasera 15 marzo 2022 su Canale 5

Qui Manchester United, c’è Pogba dietro CR7

Per quanto riguarda i padroni di casa, Ragnick dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 che ha dato i suoi frutti nell’ultimo match di campionato. Davanti al portiere De Gea ci saranno Dalot e Varane, pronto a un derby personale dopo i tanti anni con la maglia del Real Madrid. Sulle corsie laterali fiducia ad Alex Telles ex Inter. Chiavi del centrocampo in mano a Fred e al giovane McTominay, pronti a dare dinamismo e fisicità. Sulla trequarti ci saranno molto probabilmente Pogba e Bruno Fernandes con Sancho alle spalle dell’unica punta Cristiano Ronaldo.

Qui Atletico Madrid, dentro Griezmann, fuori Suarez

Diego Simeone risponderà probabilmente con un cauto 4-4-2. Da quest’anno i gol in trasferta non valgono doppio in caso di parità, pertanto in caso di 0-0 si andrà comunque ai supplementari. Davanti al portiere Oblak ci saranno Savic e Gimenez, mentre sulle fasce dovrebbero agire Reinildo a destra e Marcos Llorente sul versante opposto. A centrocampo si dovrebbe vedere l’ex Udinese De Paul accanto alla bandiera Koke, con Hector Herrera a sinistra e Renan Lodi a destra. In avanti probabile fiducia a Joao Felix e Griezmann con Luis Suarez inizialmente in panchina, anche se Simeone dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi poco prima del match.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, A. Telles; Fred, McTominay; Sancho, B. Fernandes, Pogba; Ronaldo. All.: Rangnick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Savic, J.M.Gimenez, Reinildo; H. Herrera, Koke, De Paul, R. Lodi; Joao Felix, Griezmann. All.: Simeone.