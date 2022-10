Manchester, manifesta contro Xi Jinping: le guardie del consolato cinese lo picchiano

Il XX Congresso del Partito Comunista cinese ha aperto i battenti ieri e ha gli occhi puntati addosso da ogni parte del mondo. Xi Jinping sarà riconfermato alla guida del Paese, ma contro di lui fioccano le proteste da parte di cinesi, non solo in Cina. Dopo il caso degli striscioni appesi a un ponte a Pechino, infatti, si sono registrate manifestazioni a Manchester, di fronte alla sede del consolato cinese. Inaspettata, però, la reazione delle guardie presenti a presidio degli uffici consolari: hanno trascinato uno dei manifestanti all’interno della struttura e lo hanno malmenato, finché non è stato recuperato da un poliziotto britannico e da altri attivisti.

Mentre su internet i video in cui si vede parte dell’aggressione sono diventati virali, l’uomo è stato identificato. Bob, com’è stato presentato, è un cittadino di origine cinese, proveniente da Hong Kong, attualmente nel Regno Unito con un visto per asilo politico. A intervistarlo è stato la Bbc: «Non avrebbero dovuto farmi una cosa del genere. Questo è un paese democratico in cui ognuno dovrebbe essere libero di dire quello che vuole». Dall’altra parte, un portavoce del consolato ha spiegato alla Bbc che le guardie avrebbero reagito cos’è perché i manifestanti avevano appeso poster con insulti contro Xi Jinping e che «nessuna sede diplomatica di qualunque paese può accettare una cosa simile».

Shocking video spreading on HK Telegram channels showing someone from the PRC Consulate in Manchester kicking down pro-democracy signs.

A protestor then appears to have been dragged behind the Consulate gates and beaten by consulate staff. pic.twitter.com/tntvTz38DY

— Luke M (@McWLuke) October 16, 2022