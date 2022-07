Manchester City, arriva la sciarpa smart che monitora le emozioni dei tifosi

Nuovo gadget per il Manchester City. A poco più di una settimana dall’inizio della nuova stagione di Premier League, i campioni in carica hanno lanciato un nuovo accessorio per i loro tifosi. Un gruppo scelto infatti indosserà la Connected Scarf, sciarpa smart in grado di monitorare le emozioni dei supporter nel corso del match allo stadio. Il prodotto è frutto di una collaborazione con Cisco, azienda leader nel settore del networking, e sfrutta i medesimi sensori di un normale fitness tracker. «Essere un vero tifoso è fisiologico, non dipende da dove ti trovi», ha detto Chintan Patel di Cisco. «Ora possiamo dimostrarlo». La sciarpa dovrebbe arrivare su vasta scala il prossimo anno.

Matchday can be a 🎢 of emotions for #ManCity fans! The @Cisco Connected Scarf plans on capturing them all to bring fans closer to the game than ever before 🙌 Find out more 👇 — Manchester City (@ManCity) July 27, 2022

Sensori e rilevatori, come funziona la sciarpa smart del Manchester City

La Connected Scarf fa parte di una nuova iniziativa che intende a registrare le reazioni di un tifoso sugli spalti dell’Etihad Stadium di Manchester. Una rete del neo acquisto Haaland o un cambio indigesto dell’allenatore Pep Guardiola, infatti, possono scatenare emozioni contrastanti fra i supporter. Ma come funziona la nuova sciarpa smart dei Citizens? Come si può leggere sulla scheda del prodotto, disponibile sul sito ufficiale del Manchester City, vanta un sensore EmotiBit. Presenti anche altre componenti come un rilevatore del battito cardiaco tramite fotoplestimografia (ppg), un accelerometro, un termometro corporeo e un sensore di attività elettrodermica (eda). Si tratta, come sottolinea The Verge, degli stessi rilevatori presenti su un normale FitBit Sense per monitorare l’allenamento fisico. Sostanzialmente, dunque, EmotiBit percepisce i livelli di sudorazione e di stress, decifrando lo stato emotivo.

Al momento, la sciarpa smart non è disponibile all’acquisto e il Manchester City non ne ha nemmeno indicato il prezzo ufficiale. Essendo parte di un progetto pilota, è ora nelle mani di un ristretto gruppo di tifosi che ne testeranno efficacia e utilità probabilmente già sabato 30 luglio nel Community Shield contro il Liverpool. Come riporta Reuters, nelle prossime settimane la sciarpa finirà anche oltreoceano per alcuni tifosi del New York City FC, squadra gemella dei Citizens. Cisco ha poi affermato che il prodotto dovrebbe essere disponibile non solo per i supporter del City, ma anche per altri tifosi di tutto il mondo a partire dalla prossima stagione. «La sciarpa rappresenta un capo iconico», ha detto in un comunicato Nuria Turré, Chief Marketing del City Football Group. «La partnership con Cisco è un modo innovativo di connessione».

I dubbi in merito al rispetto della privacy

Tanti però i dubbi sulla reale utilità del prodotto Per quale motivo una società come il Manchester City dovrebbe ricorrere a tale tecnologia per scoprire le reazioni dei tifosi? Non è escluso che il progetto possa risultare utile per scopi commerciali, abbinando una specifica emozione ad applicazioni pubblicitarie mirate. Inoltre resta ancora poco chiaro il rispetto della privacy. La sciarpa smart sarà in grado di certificare i dati biometrici del possessore, ma il Manchester City non ha specificato come intenda proteggerne la riservatezza. Come sottolinea The Verge, probabilmente sarà necessario attendere l’esito del progetto pilota e l’arrivo sul mercato.