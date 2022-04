Dove vedere Manchester City – Real Madrid di Champions League? Orario, arbitro e formazioni della semifinale

Parata di stelle all’Etihad Stadium di Manchester. Stasera 26 aprile, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, partiranno le semifinali di Champions League con una sfida che promette spettacolo. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà infatti ospite di Pep Guardiola e del suo Manchester City, ancora a caccia del primo successo nella competizione. Arbitro dell’incontro sarà il rumeno Istvàn Kovacs, assistito dai connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Quarto uomo lo svizzero Sandro Schärer, mentre al Var siederanno i tedeschi Marco Fritz e Bastian Dankert. La visione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Now o tramite il servizio SkyGo.

Ancelotti e Guardiola si ritrovano contro in una semifinale di Champions League otto anni dopo l’ultima volta. Era il 2013-14 e, mentre Carlo allenava già i Blancos, lo spagnolo sedeva sulla panchina del Bayern Monaco. Vinsero i madrileni, ma stavolta è Guardiola a ricoprire il ruolo da favorito per la vittoria. Il suo Manchester City non ha mai perso in casa contro il Real Madrid che, d’altro canto, vanta un solo trionfo contro le formazioni inglesi negli ultimi sei precedenti (3-1 contro il Chelsea nei quarti). «Non affronteremo una squadra fortunata, ma forte», ha detto Guardiola alla vigilia. «Si esaltano nelle difficoltà e questo ci servirà da lezione». Ancelotti invece ha posto l’attenzione sui 180 minuti totali, ricordando come si tratti solo della prima metà della sfida: «La qualificazione si deciderà al Bernabeu».

Manchester City – Real Madrid, le probabili formazioni di stasera 26 aprile 2022 su Canale 5

Qui Manchester City, Cancelo out per squalifica

Tegola in difesa per Pep Guardiola e il suo Manchester City, che stasera dovranno fare a meno di Joao Cancelo. L’ex Inter e Juventus infatti non potrà scendere in campo per squalifica dopo l’ammonizione nel match del Wanda Metropolitano contro l’Atletico. Probabile dunque un cambio di modulo, anche se i Citizens hanno abituato a variare spesso le loro posizioni in campo. Davanti al portiere Ederson ci saranno Ruben Dias e Laporte, con Aké e Zinchenko rispettivamente a destra e sinistra. In cabina di regia ci sarà Rodri, con De Bruyne e Bernardo Silva ai suoi fianchi. In attacco spazio alla fantasia di Mahrez, Foden e Sterling, con Gabriel Jesus – autore di quattro gol nell’ultimo match di Premier – in panchina.

Qui Real Madrid, torna Militao al centro della difesa

Una buona e una cattiva notizia invece per Carlo Ancelotti. L’ex mister, fra le altre, di Milan e Juventus infatti recupererà Militao al centro della difesa, mentre dovrà fare a meno di Casemiro a centrocampo per colpa di un fastidio muscolare. Davanti al portiere Courtois ci saranno dunque il difensore brasiliano e l’ex Bayern Monaco Alaba, con Carvajal a destra e Mendy a sinistra. A centrocampo, certi di una maglia da titolare sia Modric sia Kroos, mentre Valverde dovrebbe sostituire l’infortunato Casemiro. In attacco è ballottaggio fra Camavinga e Rodrygo per un posto accanto ai titolarissimi Vinicius Jr e Benzema, già autore di 12 reti in questa Champions League.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Aké, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling. All.: Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All.: Ancelotti