Dove vedere Manchester City – Atletico Madrid di Champions League? Orario, arbitro e formazioni

Guardiola contro Simeone, attacco contro difesa. La Champions League torna per i quarti di finale grazie a una sfida di cartello dal grande fascino. Stasera 5 aprile, in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5, Manchester City e Atletico Madrid scenderanno in campo all’Etihad Stadium per la gara di andata. Dopo i gironi, gli inglesi si sono sbarazzati facilmente dello Sporting Lisbona, surclassato 5-0 in Portogallo già nei primi 90 minuti, mentre i colchoneros hanno fatto lo scalpo all’altra sponda di Manchester, vincendo 1-0 all’Old Trafford contro lo United. La visione sarà disponibile anche in streaming su Infinity e Now o tramite l’app SkyGo.

«Stanotte cercherò l’ispirazione per una tattica incredibile, giocare in 12», ha scherzato Pep Guardiola, guida dei Citizens, rispondendo a chi gli ha fatto notare che propone sempre nuove idee di formazione. L’allenatore del Manchester City ha poi sottolineato la difficoltà del match, ricordando come l’Atletico Madrid sia meno difensivo di quanto si creda. «Sono una squadra competitiva grazie alla qualità degli attaccanti», ha concluso l’ex Barcellona e Bayern Monaco. «Giocheremo contro una delle squadre più forti al mondo, ma proveremo a portare la partita dove sappiamo fare più male», ha risposto il Cholo Diego Simeone, che poi anche ironizzato sulle parole di Guardiola. «Giocare in 12? A noi non penso lo permetterebbero». Arbitro del match sarà il rumeno Istvan Kovacs, assistito dai connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene. Quarto uomo sarà l’italiano Paolo Valeri, mentre al Var siederanno Massimiliano Irrati e Marco Di Bello.

Manchester City – Atletico Madrid, le probabili formazioni di stasera 5 aprile 2022 su Canale 5

Qui Manchester City, per Guardiola un cast di stelle

Solo due assenze in casa Manchester City, con Guardiola che dovrà rinunciare a Ruben Dias ai box per un fastidio muscolare e a Walker, assente per squalifica. Per il resto i Citizens dovrebbero scendere in campo con la formazione tipo e l’ormai tradizionale assenza di un vero centravanti. Davanti al portiere Ederson ci saranno Laporte e Stones, con Zinchenko e l’ex Inter e Juventus Cancelo sulle fasce. In cabina di regia ci sarà Rodri, al cui fianco agiranno De Bruyne e Bernardo Silva. In attacco spazio al tridente con Mahrez, Foden e Sterling mentre dovrebbero andare in panchina Gabriel Jesus e Jack Graelish.

Qui Atletico Madrid, out Carrasco per squalifica

Yannick Ferreira Carrasco sarà invece l’unico assente per l’Atletico Madrid contro il Manchester City. Il belga, out per squalifica, è il solo tassello mancante per la formazione classica di Diego Simeone che proporrà il suo 4-4-2 che, in fase di proposizione, può mutare in 4-3-3. Fra i pali ci sarà Oblak, mentre in difesa spazio ai centrali Savic e Felipe. A sinistra ci sarà Reinildo, mentre a destra dovrebbe partire titolare Marcos Llorente. A centrocampo fiducia per Koke, veterano della squadra, e Kondogbia, con l’ex Udinese De Paul che partirà dalla panchina. Con loro spazio a Renan Lodi e Lemar, che in fase di attacco affiancherà le due punte Joao Felix e Griezmann. Panchina per Luis Suarez, decisivo nell’ultimo match di Liga, che probabilmente entrerà a partita in corso.