Man on Fire stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 26 ottobre, alle 21.20 su Rai2, arriva Man on Fire – Il fuoco della vendetta. Alla regia Tony Scott, fratello del più celebre Ridley e già dietro la macchina da presa di Top Gun. A Città del Messico la figlia di una ricca coppia messicana viene rapita durante un agguato in strada, sotto gli occhi della sua guardia del corpo. Quest’ultima inizia così una crociata personale per riportarla a casa. Nel cast Denzel Washington, Dakota Fanning e Christopher Walken. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o l’app RaiPlay.

A Città del Messico, rapimenti e sequestri di persona sono purtroppo all’ordine del giorno. Per questo, le famiglie più facoltose hanno l’abitudine di assumere guardie del corpo personali che possano proteggerle durante gli spostamenti in città. Paul Rayburn (Christopher Walken) ha dato vita a un’agenzia, i cui affari vanno ormai a gonfie vele. Un giorno, in città arriva l’amico ed ex agente della Cia John Creasy (Denzel Washington), alcolista e tormentato dal suo passato. Sperando di fargli ritrovare un senso per vivere, Paul gli assegna il compito di badare a Pita Martin Ramos (Dakota Fanning), figlia di un’importante famiglia messicana. Pur titubante, John accetta e si reca all’abitazione dove conosce la ragazza e sua madre Lisa (Radha Mitchell).

Nei giorni seguenti, Pita si avvicina molto a John, tormentandolo con una sfilza di domande sul suo lavoro e la sua vita. I due entrano però in sintonia, tanto che inizia a crearsi una vera e propria amicizia profonda. L’idillio finisce quando una banda di malviventi noti come “La Voce” rapisce la bambina dopo una lezione di pianoforte. Nella sparatoria che ne segue, John rimane ferito e perde conoscenza, senza poter soccorrere Pita, che sparisce nel retro di un van. Dopo la convalescenza, Creasy inizia così la sua personale crociata per salvare la ragazzina e uccidere i suoi rapitori. Una missione che risveglia presto in lui i fantasmi del passato.

Protagonista del film è, come detto, Denzel Washington. Curioso il suo casting, avvenuto all’interno di uno studio medico. La star di Hollywood incrociò per caso infatti il regista mentre attendeva il dottore per una visita in sala d’attesa e ha ricevuto la parte. I due si conoscevano da tempo, avendo lavorato assieme sul set di Allarme rosso nel 1995. Proprio la sera prima dell’incontro, Scott aveva visto Mi chiamo Sam apprezzando la recitazione della giovanissima Dakota Fanning. Da qui l’idea di scritturarli per vederli all’opera assieme.

Inizialmente Christopher Walken avrebbe dovuto interpretare l’avvocato dei coniugi Ramos, che si rivela essere il villain principale della storia. L’attore volle però un’altra parte, stanco di interpretare sempre il cattivo della trama. Scott accettò e gli assegnò il ruolo di Rayburn, gestore dell’agenzia di guardie del corpo.

Pur essendo remake di Kidnapping con Joe Pesci e Jonathan Price, il film è adattamento del romanzo omonimo di A.J. Quinnell con alcune differenze. La trama del libro si svolge in Italia e racconta il rapimento della giovane Pinta. Spostando la location in Messico, Scott dovette anche modificare il nome della ragazza. Pinta infatti in gergo messicano significa “Prostituta”, quindi si decise per Pita, diminutivo di Lupita.

Dakota Fanning, co-protagonista del film, si preparò con dedizione per interpretare la giovane Pita. Imparò infatti lo spagnolo per adattarsi all’accento e prese lezioni di pianoforte per non dover ricorrere all’utilizzo di una controfigura.

Il montaggio iniziale del film durava circa tre ore, eccessive per le richieste della produzione. Tony Scott tagliò circa mezz’ora di scene, poi inserite nella versione speciale per Home Video. Si tratta di due scene hot del protagonista con la madre di Pita, Lisa, e di un finale esteso con più sparatorie e uccisioni.