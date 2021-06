Alex D. Linz è il protagonista di Mamma, ho preso il morbillo, il terzo capitolo della saga di Home Alone, in onda stasera 11 giugno alle 21.20 su Italia Uno. L’unico a non essere ambientato durante le feste natalizie. Diretta da Raja Gosnell e uscita nelle sale nel 1997, la commedia racconta la storia del piccolo Alex Pruitt che, costretto a letto dalla varicella (già, perché a differenza di quanto faccia intendere il titolo nell’edizione italiana, il bambino si ammala proprio di varicella e non di morbillo) è ricercato da una banda di criminali che vogliono impossessarsi di un prezioso chip finito per sbaglio in uno dei suoi giocattoli. Rimasto da solo a casa, si divertirà a trarre in inganno i malviventi con una serie di trappole e trabocchetti. Ecco cinque curiosità sul film.

Cinque curiosità su Mamma ho preso il morbillo in onda stasera su Italia Uno

1. Mamma ho preso il morbillo: l’addio di McCaulay Culkin

McCaulay Culkin ha rifiutato il ruolo ed è stato sostituito da Alex D. Linz semplicemente perché si sentiva troppo cresciuto per la parte e non voleva che la sua carriera rimanesse incastrata e ferma a un solo ruolo. Nonostante fosse quello che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

2. Mamma ho preso il morbillo: cambio alla regia

Cambiamenti e sostituzioni anche alla regia e alla colonna sonora. Mamma, ho preso il morbillo è il primo film della trilogia a non essere diretto da Chris Columbus e a non contare sulle musiche di John Williams.

3. Mamma ho preso il morbillo: la differenza con i due capitoli precedenti di Home alone

La pellicola sembra essere staccata dalle prime due, anche a livello puramente narrativo. Come è possibile notare, non viene mai fatto riferimento ai McCallister e neppure ai due ladri, Marv e Harry. L’unico legame col passato è la location: anche questo film è ambientato nella città di Chicago.

4. Mamma ho preso il morbillo: al botteghino ha incassato meno degli altri due film del ciclo

Il film Mamma ho preso il morbillo ha ottenuto un discreto successo, incassando oltre 79 milioni di dollari in tutto il mondo. Un risultato che, tuttavia, rimane distante dai grandi numeri dei due capitoli precedenti.

5. Mamma ho preso il morbillo: il cameo di Scarlett Johansson

A interpretare la sorellina di Alex, Molly, c’è una giovanissima Scarlett Johansson.