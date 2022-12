Mamma, ho perso l’aereo stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

Il Natale è ormai alle porte e non poteva manca un grande classico delle feste. Stasera 23 dicembre, alle 21.20 su Italia 1, andrà in onda infatti Mamma, ho perso l’aereo, film del 1990 di Chris Columbus con il giovanissimo Macaulay Culkin. La famiglia McCallister si appresta a partire per Parigi, dove trascorrerà le intere festività natalizie. Nel caos generale dei preparativi, dimenticano inspiegabilmente il piccolo Kevin, il più giovane, a casa rendendosene conto soltanto una volta in volo. Da solo nella sua abitazione, il bambino dovrà vedersela con due maldestri ladri. Nel cast Joe Pesci, Daniel Stern e Catherine O’Hara. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Mamma, ho perso l’aereo, trama e cast del film stasera 23 dicembre 2022 su Italia 1

La trama del film ha inizio a Chicago nell’abitazione dei McCallister. L’intera famiglia è pronta a partire per Parigi, dove intende rilassarsi e trascorrere le feste di Natale. Kevin, figlio minore di Kate (Catherine O’Hara) e Peter (John Heard) viene continuamente deriso e rimproverato, tanto che la sera prima della partenza si ritrova in punizione e a dormire in soffitta. La mattina seguente, il caos regna sovrano nell’abitazione e la famiglia raggiunge l’aeroporto in netto ritardo. Per fortuna salgono sull’aereo per la Francia, rendendosi conto che manca qualcosa, o meglio, qualcuno. Kevin è ancora a casa sotto le coperte. Mentre i genitori sono sconvolti, il bambino è in preda alla gioia trovandosi la casa tutta per sé e soprattutto senza le urla continue dei parenti. Credendo che i suoi sogni si sono avverati, fa tutto quello che desidera, ordinando cibo spazzatura e saltando di qua e di là.

Tutto procede per il meglio, fin quando la casa dei McCallister finisce nelle mire di una coppia di ladri. Si tratta dei malvagi ma altrettanto maldestri Harry Lime (Joe Pesci) e Marv Merchants (Daniel Stern) che intendono svaligiare tutto approfittando della vacanza francese della famiglia. Quando vedono continuo movimenti e le luci accese, credono che il viaggio sia saltato ma ben presto scoprono che si tratta soltanto di uno stratagemma di Kevin per tenerli lontani. Intanto il ragazzino fa la conoscenza del vecchio Marley (Roberts Blossom), vicino di casa su cui girano voci oscure e nefaste. Dopo aver fatto amicizia con lui, si appresta a tornare in casa e affrontare i due ladri, architettando trappole molto singolari.

Mamma, ho perso l’aereo, 5 curiosità sul film stasera 23 dicembre 2022 su Italia 1

Mamma, ho perso l’aereo, la nuova teoria dei fan sull’abbandono di Kevin

Il film di Columbus ha attirato su di sé l’attenzione mediatica di tutto il mondo, tanto che ancora oggi i fan si interrogano sulla trama dando vita a singolari teorie. C’è persino chi è convinto di vedere un cameo di Elvis Presley – morto però nel 1977 – che ne confermerebbe la sopravvivenza. L’ultima follia che circola molto su Reddit ritiene che Peter abbia deliberatamente lasciato il figlio Kevin a casa per non averlo tra i piedi. Prova lampante sarebbe il biglietto del bambino finito nei rifiuti per errore assieme ad alcuni tovaglioli.

Mamma, ho perso l’aereo, Robert De Niro rifiutò la parte di Harry

Icona del film è anche Joe Pesci, star di numerosi film sui gangster, che ricopre il ruolo del ladro Harry. Eppure inizialmente la produzione contattò Robert De Niro, che a quanto pare rifiutò poiché non convinto dalla trama. Columbus contattò dunque Pesci che accettò la parte ed entrò nell’immaginario collettivo.

Mamma, ho perso l’aereo, un fan ha calcolato il costo della bolletta dei McCallister

In tempi di crisi energetica, è il caso di valutare il costo delle luminarie prima di addobbare l’intera casa. Già, ma quanto costerebbe la bolletta dei McCallister? Un fan ha provato ad immaginare l’ammontare della fattura in base all’attuale tariffa di Chicago. Per tre giorni, la famiglia avrebbe speso ben 71.39 dollari per un totale di 417 kwh di elettricità.

Mamma, ho perso l’aereo, Macaulay Culkin di nuovo nei panni di Kevin

Star indiscussa del film è però il giovanissimo Macaulay Culkin che, oltre ai due cult di Natale, apparve anche in alcuni video di Michael Jackson di cui fu amico. Testimoniò anche al processo contro la popstar rigettando le accuse di molestie come ridicole. È protagonista anche di Richie Rich – Il più ricco del mondo ed è apparso persino in Zoolander 2. Nel 2015 ha però vestito di nuovo i panni di Kevin in una serie di corti su Youtube che uniscono le vicende del film alla vita reale.

Mamma, ho perso l’aereo, nel sequel appare anche Donald Trump

Il successo del film ha spinto la produzione a realizzare un sequel dal titolo Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. Stavolta il piccolo Kevin non resta a casa da solo, ma si perde all’aeroporto e prende un aereo diverso dai genitori. Invece di andare in Florida con la famiglia, infatti, si ritrova a New York. Qui, durante il suo vagare per la città, incrocia persino Donald Trump, all’epoca ricco magnate e proprietario dell’hotel in cui entra il protagonista.