MamboLosco, rapina in casa del rapper: «Mi avete preso 100 mila euro»

Secondo colpo ai danni del rapper vicentino MamboLosco e della fidanzata, Giulia Ottorini. Il rapper ha deciso di sfogarsi sui social per la rapina in casa subita: «Potevate fare questo solo a Carnevale».

La rapina al rapper MamboLosco

Il rapper MamboLosco e la compagna, Giulia Ottorini, sono stati vittima di un furto nella loro casa di Vicenza, domenica scorsa, durante le ore notturne. La notizia è stata data dai due malcapitati che hanno subito la rapina attraverso i loro profili social. Infatti, la coppia ha raccontato che i ladri hanno sottratto circa 100 mila euro, un orologio rolex del valore di 13 mila euro e vari abiti di lusso. I ladri hanno colpito mentre MamboLosco e Ottorini non erano in casa. La ragazza del rapper, che si trova fuori Italia, ha dichiarato che dopo aver ricevuto la notizia si è sentita «abbattuta e frustrata».

Al momento, Giulia Ottorini non può neanche controllare se i ladri hanno sottratto qualcos’altro dalla sua casa e ha aggiunto sui social con rabbia: «Non tornerò mai più in quella casa». L’artista trap MamboLosco, nome d’arte di William Miller Hickman, 33 anni, ha condiviso i danni provocati sui social: «Facile quando a casa non ci sono. Solo a Carnevale potevate fare sta cosa perché siete dei clown».

Non è la prima volta che succede questo

È la seconda volta che il rapper vicentino di origine americana è vittima di un furto in casa. La prima volta risale all’ottobre 2021 e, anche in quel caso, il bottino dei ladri era fatto da gioielli in oro e molti capi d’abbigliamento.

Nel post, MamboLosco ha spiegato come i ladri si sarebbero intrufolati nel palazzo: prima hanno danneggiato la rete di recinzione del giardino, poi un vetro. Dopo aver sfondato le prime barriere, stando all’artista, i ladri si sono introdotti nell’abitazione, dove hanno messo sotto sopra tutte le stanze per trovare oggetti di valore e denaro.