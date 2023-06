Maltempo nel varesotto, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo fa diversi danni nel varesotto, nella notte tra domenica e lunedì. I vigili del fuoco hanno ricevuto moltissime segnalazioni, oltre 100, e sono dovuti intervenire per garantire sicurezza e protezione ai cittadini. In A8 gli automobilisti sono rimasti «intrappolati» nell’area di servizio di Castronno per disagi di allagamento, tante strade bloccate per il maltempo.

Il maltempo che ha provocato disagi nel varesotto

Un forte temporale, accaduto poco prima delle 21 di domenica 11 giugno, ha colpito la provincia di Varese causando vari disagi come allagamenti e cadute di piante, in particolare nella fascia mediana della provincia, da Angera fino a Malnate comprendendo anche la zona di Gazzada-Castronno. In un batter d’occhio sono arrivate ai vigili del fuoco di Varese una quarantina di richieste di aiuto, che sono state incrementate nella serata: erano circa cento poco dopo le ore 22. Le prime segnalazioni sono arrivate da Viggiù, dalle due frazioni di Cantello di Gaggiolo e Ligurno, da Malnate, Vedano Olona, Gazzada Schianno, Buguggiate. Tante le segnalazioni da tutta la provincia da Angera a Marchirolo, da Vergiate a Varese.

I danni nelle località di Erbamolle, Castronno e Cunardo

Nella zona del distributore di Castronno in direzione Varese è stata segnalata un allagamento in una parte del piazzale con alcuni automobilisti intrappolati e con l’impossibilità di riprendere la marcia; sul posto sono stati effettuati operazioni di soccorso da parte di una squadra di Vigili del Fuoco. Invece la zona tra Gazzada e Cascine Maggio è stata colpita da precipitazioni particolarmente violente. Tra le segnalazioni anche quella di un albero caduto tra Cunardo e Ferrera che ha bloccato la circolazione. Tanti disagi anche alla festa di Erbamolle, dove la grandine ha invaso i tendoni, e all’autostrada A8 tra il bivio di Gallarate e Varese, dove in diversi punti il manto autostradale era allagato.