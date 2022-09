Maltempo, tromba d’aria sul lago di Garda: danni a Livorno, Vercelli e Biella

Diverse regioni italiane sono state colpite dal maltempo nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre. Oltre ad una tromba d’aria sul Lago di Garda, si è registrato un violento temporale a Livorno, colate di fango in Provincia di Como e frane in Trentino.

Maltempo a Livorno

I Vigili del Fuoco del capoluogo di provincia toscano hanno lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza le aree più colpite. Secondo quanto spiegato dal Comune, dal pluviometro del Corbolone sono stati toccati 118 millimetri di acqua all’ora. In particolare, una cella temporalesca ha colpito la città in maniera estremamente intensa e «si è trattato di un temporale autorigenerante e persistente, con fulminazioni intense e piogge concentrate in specifiche zone (in successione Stagno, Corbolone, Valle Benedetta)».

Dalle 4:30 i soccorritori sono intervenuti per alberi pericolanti, per le tegole del tetto di un’abitazione cadute ad Ardenza, per un camino crollato a San Vincenzo e per allagamenti. L’amministrazione livornese ha spiegato di aver aperto il Coc, il centro operativo, e attivato tutte le procedure relative.

Allagamenti in Trentino e danni in Piemonte

Situazione non migliore in Trentino, dove i pompieri hanno effettuato oltre trenta interventi. Le criticità si sono registrate in particolare lungo la statale Gardesana occidentale, interessata da uno smottamento all’altezza della diramazione per Terlago. Disagi alla circolazione anche in Valsugana, al confine con il Veneto, dove le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e fatto precipitare sulla sede stradale detriti e sassi.

Quanto al Piemonte, le province di Vercelli e Biella sono state riguardate da forti temporali che, complici raffiche di vento fino a 100 chilometri orari, hanno causato non pochi danni. Tra tetti divelti, pali pericolanti e alberi abbattuti, sono decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i territori. Nel biellese, la grandine ha anche danneggiato diverse auto in sosta e un fulmine si è abbattuto sulla via centrale di un paese (Vigliano Biellese), lasciando senza corrente numerose abitazioni.