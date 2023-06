Maltempo a Torino, chiuse per allagamenti alcune strade provinciali

Il maltempo continua a imperversare in queste ore su alcune zone del Nord-Ovest italiano: nella zona di Torino, in modo particolare, nella notte si sono registrati dei violenti nubifragi che hanno costretto le autorità a correre ai ripari chiudendo alcune strade provinciali per sicurezza.

Allagamenti e strade chiuse a Torino: Arpa lancia l’allarme

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ha messo tutto il Piemonte in allerta gialla, alla luce delle forti precipitazioni registrate nella notte fra lunedì 12 e martedì 13 giugno. Nel torinese in modo particolare le autorità sono state obbligate a chiudere diverse strade provinciali a causa del concreto rischio di allagamenti legato all’innalzamento del livello idrometrico dei corsi d’acqua. A fare particolare paura è il Po, per il quale si prevede un’ondata di piena imminente che ha reso necessario la chiusura del Murazzi. Sospesa, in parallelo, anche la navigazione fluviale.

Alcune strade, in aggiunta, sono interrotte a causa di frane causate dalla furia dell’acqua. Questo è il caso della provinciale tra Ciriè e San Carlo Canavese, parzialmente chiusa a causa di un piccolo smottamento notturno. Da segnalare inoltre un blocco in strada Rebaude, a Moncalieri, dove tre famiglie si sono ritrovate obbligate a rimanere chiuse in casa.

Incidenti anche nel Chivassese

Grossi problemi per la popolazione si sono registrati in modo particolare a Chivasso e nelle zone limitrofe. Qui sono stati in molti i cittadini ad aver richiesto l’intervento dei vigili per l’allagamento di cantine e strade. Si segnalano in zona inoltre diversi incidenti stradali, il più importante dei quali è avvenuto a Rondissone: per quanto non grave, il sinistro stradale ha avuto importanti conseguenze sulla circolazione dei veicoli in zona.

Le previsioni meteo parlano di forti precipitazioni che nelle prossime ore interesseranno soprattutto la zona di Vercelli, il basso Novarese, la zona di Biella, il Canavese, l’area di Torino, di Asti e infine di Cuneo. L’alta pressione dovrebbe teoricamente tornare nel weekend.