È stato trovato senza vita l’anziano disperso da ieri nelle campagne di Scordia, in provincia di Catania, su cui si è abbattuta una violenta ondata di maltempo. Il corpo era in un campo poco distante dal luogo in cui l’uomo era stato visto l’ultima volta in contrada Ogliastra, in auto insieme alla moglie. Sono ancora in corso le ricerche della donna.

Maltempo, in Sicilia 15 comuni in ginocchio

Intanto in Sicilia sono 15 i comuni dove a causa del maltempo si vivono le situazioni più critiche. Qualche ora addietro a Scordia nel catanese è stato ritrovato cadavere uno dei due dispersi per i quali erano state avviate le ricerche ieri. L’uomo si trovava con la moglie quando sono stati colpiti dal nubifragio. Il dipartimento di protezione Civile della Regione Siciliana ha comunicato che continuano le ricerche della moglie con due unità di protezione civile specializzate. Sul luogo il dirigente generale della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, che coordina le attività.

Inondazioni, i disagi più gravi nel territroio di Maniace

Gli interventi dei vigili del fuoco

Oltre a Scordia criticità importanti sono state registrate sul territorio di Maniace – straripamento dei torrenti Martello e Saraceno, abitazioni e strada invade da detriti, servizio idrico interrotto e macchine coinvolte. A Randazzo, a causa delle forti piogge è crollato il muretto di delimitazione del ponte sul fiume Alcantara, strada SS116 che porta a Santa Domenica di Vittoria, conseguentemente chiusa in prossimità di Randazzo. Stamattina alle ore 7.20 sono stati registrati allagamenti anche ad Alcamo marina. Alcuni fabbricati sono stati molto danneggiati, tra i quali due fabbricati abitati sono stati evacuati. Quattro persone soccorse dai VVF perché in difficoltà in zona terme Segestane, molti cantinati allagati e strade dissestate dalla furia dell’acqua e dalla presenza di detriti o smottamento.

Problemi di viabilità

A Cesarò riscontrati problemi di viabilità sulla SP 165 e nella SP 120 sul ponte sette Archi. Ad Alcara li Fusi è esondato il torrente Scavioli che ha eroso una strada isolando una abitazione. Criticità sul ponte Papaleo in quanto le acque hanno eroso le fondazioni. Per quanto riguarda la viabilità è interrotta la tratta ferroviaria Catania-Caltagirone. Chiuse in alcuni tratti la Ss191 e la -SS116 nel catanese, la 194 nel ragusano. Nessuna criticità negli aeroporti di Palermo, Catania, Trapani e Lampedusa.