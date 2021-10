È allerta massima in Sicilia per l’arrivo del ciclone mediterraneo Apollo. Il ciclone dovrebbe abbattersi sulla costa orientale dell’isola. Intanto nel Siracusano e nel Ragusano continuano a imperversare forti temporali con raffiche di vento. Pioggia anche a Catania che è stata però al momento meno colpita.

L’uragano mediterraneo denominato Apollo si sposta in mare e si avvicina sempre più alla Sicilia. Nell’isola le criticità maggiori a Siracusa e provincia, con la città colpita da mareggiate, strade e campagna allagate, pioggia battente e vento forte. Isolata Augusta e chiuso tratto autostradale della Catania-Siracusa.

Massima allerta per il cicloneApollo

La Protezione civile ha mandato altri mezzi e uomini per i soccorsi. Centinaia di richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco nel territorio di Siracusa per allagamenti di strade ed edifici, alberi pericolanti, auto in panne. I vigili del fuoco stanno fronteggiando l’emergenza con il rientro di ulteriori squadre di personale libero dal servizio. Al momento 11 sono quelle impegnate e altre sono pronte a partire da Catania. La sala operativa presidiata da comandante e funzionari è in costante collegamento con il Ccs presieduta dal prefetto per le attività di coordinamento con la protezione civile. Le richieste al momento sono concentrate nella parte nord della provincia: Siracusa, Augusta, Lentini, Priolo.

La perturbazione ciclonica, battezzata Apollo, che minaccia la Sicilia, nel corso della mattinata ha colpito principalmente la provincia di Siracusa.

Ciclone Apollo, caduti 150 ml di acqua in 6 ore

Nelle ultime 6 ore oltre 120 millimetri di acqua, con punte di 150 rilevate in alcune stazioni pluviometriche. Per questo «si è determinata una situazione di allegamenti diffusi nelle zone più basse della provincia». Il villaggio turistico a Pantanelli è isolato, la statale 114 tra Melilli e Floridia è interrotta, diverse strade provinciali sono chiuse, e tutto a causa degli allagamenti. Anche di verse strade di montagna sono state chiuse, per frane e caduta massi. Ora però – stando agli ultimi aggiornamenti del dipartimento regionale di protezione civile – la perturbazione si sta spostando verso Nord.

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha assicurato che «La Protezione civile regionale, con le Prefetture, monitora costantemente la situazione e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud orientale dell’Isola. I nostri uomini sono tutti mobilitati da ieri sera, pronti ad accorrere dove si rendesse necessario. Invito tutti alla prudenza, a restare ancora a casa, ad aspettare l’evoluzione delle prossime ore. Solo in tarda serata potremo tentare di fare un bilancio».

Maltempo in Sicilia, bloccati i trasporti

Il maltempo ha bloccato anche i trasporti ferroviari. Sono attualmente interrotti i collegamenti tra Catania e Siracusa, e la tratta Siracusa-Modica-Gela. La linea maggiormente colpita è la Siracusa-Augusta. Disagi alla circolazione in tutto il territorio, con strade allagate e rischio smottamenti. I Sindaci invitano i cittadini dei paesi più colpiti a rimanere in casa con la minaccia di imporre in coprifuoco per evitare nuove morti come quelle di Catania.