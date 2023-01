Maltempo, domani a Napoli scuole chiuse: anche parchi e cimiteri

Il maltempo colpisce Napoli e la città campana corre ai ripari. Infatti, il sindaco Manfredi attraverso un’ordinanza ha decretato la chiusura delle scuole per domani 17 gennaio 2023. Su tutta la Campania infatti, c’è allerta meteo arancione.

Il maltempo a Napoli nella giornata di domani

Il sindaco Gaetano Manfredi ha ordinato la chiusura delle scuole a Napoli. Dopo ore di speculazioni e voci varie, il sindaco ha firmato l’ordinanza e la chiusura delle scuole è dunque ufficiale.

Questo perché la situazione meteo per le prossime ore a Napoli e nella sua provincia diventerà pessima. Sono previste forti precipitazioni e temporali di grande intensità. Inoltre, sono previsti anche venti tendenti a molto forti con raffiche da ovest sud-ovest. Non buona neanche la situazione del mare che sarà molto agitato e sono molto probabili mareggiate lungo le cose esposte.

L’ordinanza del sindaco

L’ordinanza che il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato in merito alla situazione maltempo deriva dal fatto che per domani è prevista allerta meteo arancione su tutta la Campania. Inoltre, per giustificare la decisione, Palazzo San Giacomo ha rilasciato una nota ufficiale. La nota recita quanto segue: «In conseguenza dell’avviso di Allerta meteo arancione diramato per l’intera giornata di domani, martedì 17 gennaio, con previsione tra l’altro di precipitazioni diffuse – anche a carattere di rovesci e temporali – e raffiche di vento molto forti, resteranno chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull’intero territorio cittadino. Rimarrà chiuso anche il Maschio Angioino».

Nella nota di Palazzo San Giacomo c’è anche un consiglio che viene dato a tutti i cittadini residenti nel comune: «Si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo pubblicate sul sito del Comune di Napoli».