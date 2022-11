Maltempo, il Mose salva Venezia dall’acqua alta

Complice l’ondata di maltempo che sta imperversando al Nord, il livello dell’acqua a Venezia si è vertiginosamente innalzato, raggiungendo i 173 centimetri. Fortunatamente, però il Mose ha impedito che le strade della città si allagassero: le 78 paratoie del sistema di dighe mobili, messe in funzione dalle 2 di notte, sono riuscite a evitare l’acqua alta, che aveva causato enormi danni nel 2019.

#AcquaAlta Piazza San Marco questa mattina pochi minuti dopo il picco di marea. ⚠️ Il @CentroMaree informa che domani sono previsti in mare 145 cm alle ore 10:30. Prevista l’attivazione del Mose nelle prime ore del mattino. Aggiornamenti 👉 https://t.co/9FnCS2kDk1 pic.twitter.com/f2K4noD0gY — Comune di Venezia (@comunevenezia) November 22, 2022

I 173 centimetri di oggi rappresentano il terzo picco per gravità dopo le maree del 4 novembre 1966 (194) e del 12 novembre 2019 (187). Considerate le previsioni meteorologiche, simili a quelle che erano state fatte prima del disastroso allagamento di tre anni fa, i veneziani hanno preso tutte le precauzioni possibili, per fortuna rivelatesi non necessarie.

Grazie alle barriere del Mose, infatti, in laguna la marea è arrivata solo a 62 centimetri, quando in città si parla di “acqua alta” una volta superati gli 80. Sulla base delle previsioni è già stato deciso che il Mose rimarrà attivo per tutta la giornata di oggi e poi sarà riattivato nelle prime ore di mercoledì.

Oggi l’acqua alta in laguna di Venezia ha raggiunto i 204 centimetri sul livello del mare, il livello più alto di sempre. Il Mose è entrato in funzione già ieri pomeriggio, proteggendo i centri abitati e migliaia di persone, evitando danni inimmaginabili e salvando la… (1/2) pic.twitter.com/c3c2lRXa37 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 22, 2022

La soddisfazione di Salvini e del sindaco Brugnaro

«Oggi l’acqua alta in laguna di Venezia ha raggiunto i 204 centimetri sul livello del mare, il livello più alto di sempre. Il Mose è entrato in funzione già ieri pomeriggio, proteggendo i centri abitati e migliaia di persone, evitando danni inimmaginabili e salvando la città che tutto il mondo ammira», ha twittato Matteo Salvini, citando poi un’altra grande opera, un pallino finora non realizzato. «Il genio, l’ingegneria, la caparbietà ed il lavoro italiani, oggi col Mose e domani col Ponte sullo Stretto e tante altre opere, fanno e faranno la differenza. Se puoi sognarlo, puoi farlo». Salvini parla (come altri) di 204 centimetri e di record assoluto. In realtà si tratta del valore registrato alla bocca di porto di Malamocco, mentre le misurazioni storiche di riferimento avvengono in un altro punto della laguna. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro: «Il livello a Punta della Dogana sarebbe stato di 173 cm. Un’altra devastazione senza il Mose. Mi è venuta in mente la fotografia dello striscione davanti alla Basilica di San Marco: NO Mose. Bisogna avere il coraggio di fare scelte e credere nella tecnica».

Una grande opera contestata, ma che si sta rivelando utile

Il dibattito sull’utilità del Mose, grande opera a lungo contestata, ha ripreso vigore su Twitter, nel giorno in cui finalmente ha evitato l’allagamento di Venezia. «Il Mose è stato caratterizzato da scandali, corruzione, e ritardi. Oggi, però, senza il Mose, Venezia sarebbe sommersa. Per chi si lamenta per il costo di attivazione delle paratie (300 mila euro), oggi senza di esse avremmo avuto decine di milioni di danni in poche ore», scrive un utente su Twitter. Così un altro: «I tg che mostrano Venezia “che è tornata a fare i conti con l’acqua alta mostrando Piazza San Marco sotto mezzo metro d’acqua mentono, sapendo di mentire. Il tanto discusso Mose funziona, qui si cammina sull’asciutto, gli stivali di gomma sono solo un ricordo». Il Mose è attivo dal 2020.