Maltempo, forti piogge a Montella: fiumi di fango per le strade

«Date le straordinarie condizioni metereologiche in corso, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti in auto, soprattutto lungo il percorso della Festa della Castagna. La priorità è mettere in sicurezza gli stands senza bloccare il traffico, lasciando libero il passaggio per i mezzi di emergenza e di soccorso». Così si legge nella nota sul maltempo dell’amministrazione del comune di Montella, in provincia di Avellino.

Maltempo a Montella, cosa è successo

Le previsioni davano già maltempo, tanto da mettere a rischio una sagra locale. Stando a quanto dichiarato dallo stesso ente in una nota pubblicata anche su Facebook, la sagra riprenderà domani, 5 novembre. A quanto pare, seppur forte, la piogga non avrebbe causato danni ingenti e il fango è stato velocemente tolto. Resta però la paura per gli abitanti che si sono viste strade inondate con fango e detriti.

Stando sempre al Comune, nonostante le immagini che si stanno diffondendo sui social anche attraverso dei video «Fortunatamente, non si è verificato nulla di grave». Le piogge intense sono arrivate nella prima mattinata, quando l’acqua aveva trascinato via anche un frigorifero. La Protezione Civile regionale lascia comunque l’allerta gialla.

Le piogge causano gravi disagi

L’acqua ha invaso le strade anche in provincia di Salerno, in particolare dove ci sono i sottopassaggi. Le zone più colpite sono quelle di Fisciano e Mercato San Severino. La superstrada di collegamento tra le due province è stata bloccata, con code anche di 10 chilometri. Anche Napoli ha dovuto vedersela con fulmini, saette e pioggia battente. Il sindaco Manfredi ha disposto la chiusura delle strutture pubbliche all’aperto.

Anche qui molti quartieri sono rimasti allargati. Le forti piogge ricordano al territorio campano la tragedia dell’Irpinia. In quel caso, però, non furono le forti piogge a causare diversi disastri, ma il terremoto. Era il 1980, ma testimonia ancora la fragilità di questo territorio.