Maltempo Marche, a Senigallia Misa oltre 3 metri: «Salite ai piani alti»

Il maltempo improvviso si è scatenato su tutto il territorio italiano ma nella fattispecie ha colpito le Marche. Gli effetti di queste ore hanno gettato nel panico i cittadini di Senigallia anche perché a causa del maltempo il fiume Misa ha superato i 3 metri.

La paura per il maltempo nelle Marche a Senigallia

I cittadini di Senigallia hanno avuto molta paura a causa del maltempo che nelle ultime ore si è scatenato sul territorio delle Marche. Evidentemente gli abitanti, memori delle alluvioni causate dal fiume Mise e Nevola dello scorso settembre, hanno deciso di prestare la massima attenzione. Infatti, il Comune di Senigallia ha avvertito i cittadini che «tutti gli idrometri a monte hanno superato i livelli di sicurezza, l’innalzamento continua costante».

Il Comune ha anche fatto sapere che l’ondata provocata dal Misa «attraverserà il centro città». Nella zona di Bettolelle poi, «è arrivato ai 3 metri superando i livelli di guardia». Per questa ragione l’amministrazione ha lanciato un allarme e ha invitato tutti a «salire ai piani alti».

Le precauzioni prese per le condizioni meteorologiche avverse

A causa del maltempo nelle Marche, il comune di Senigallia ha deciso di chiudere varie strade. Nella fattispecie, sono state chiuse la strada che collega Brugnetto a Bettolelle, lo stradone del Misa e il distretto sanitario di via Campo Boario. Chiusi anche alcuni supermercati e uffici postali. Sono stati sospesi i mercatini e sono anche stati chiusi gli impianti sportivi, le biblioteche e i centri per i disabili.

Inoltre, il maltempo non ha colpito solo le Marche ma anche altre zone d’Italia. Infatti, a Bologna, dopo che molti commercianti si erano lamentati, la neve è scesa in modo copioso. Infatti, il comune si è già attivato per il servizio di spazzaneve dalle ore 6 del mattino e sono state salate alcune strade.