Maltempo a Maratea, temporali e allagamenti: evacuate 30 persone

Situazione critica al centro-sud per il maltempo, a Maratea e in altre località sono state evacuate 30 persone a causa di temporali e allagamenti. Le autorità lavorano senza sosta per garantire protezione ai cittadini e limitare i danni.

Il maltempo e i danni a Maratea

Il maltempo colpisce questa volta il Centro-Sud, causando disagi in varie zone, come Maratea, per le forti piogge. Infatti oggi, 15 giugno, è stata emanata un’allerta arancione per Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Sono partite ieri le notizie in merito ai primi interventi dei Vigili del fuoco, che hanno raggiunto la quota 100 ormai, impegnati soprattutto in operazioni di soccorso di automobilisti in pericolo o chiamati per gli allagamenti di scantinati e seminterrati, alberi instabili e piccoli smottamenti. Nella zona di Acquafredda, una frazione di Maratea, 30 persone sono state evacuate da un albergo a causa di una frana che ha provocato la chiusura della strada. Nella vicina Marina di Maratea, l’esondazione di un canale di scolo ha provocato numerosi allagamenti in tutta la zona. La Protezione Civile di Potenza, attraverso un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta lucana, ha invitato la cittadinanza a «Porre particolare attenzione nell’attraversare tutte le zone a rischio in caso di forti precipitazioni, sottopassi, zone prossime ai corsi d’acqua, scarpate e parte bassa della città».

Le altre problematiche causate dai temporali

Nella provincia di Chieti, nella notte i Vigili del fuoco hanno ricevuto circa 20 di richieste di soccorso per l’esondazione di alcuni affluenti del fiume Sangro che hanno causato l’allagamento di tanti locali posizionati sotto al livello della strada. Altre problematiche ci sono state nei pressi di Caserta, dove i pompieri hanno effettuato oltre 40 interventi, per aiutare automobilisti in difficoltà per la quantità d’acqua sulle strade. Infine a Potenza sono state almeno 30 le richieste di aiuto arrivate ai Vigili del fuoco.