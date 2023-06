Maltempo a Macerata, allagamenti e scuole chiuse nelle frazioni: «Salite ai piani alti»

E’ arrivata all’improvviso: Macerata, attorno alle 19 di ieri, è stata colpita da una bomba d’acqua che ha causato un violento nubifragio. Le pioggie intense sono andate avanti per oltre un’ora, provocando numerosi danni e determinando la chiusura di alcune strade, divenute impraticabili. Esondato a Sforzacosta il fosso Narducci. Il Comune, che ha attivato il COC, ha invitato i cittadini a usare «l’auto e a uscire di casa solo in casi strettamente necessari».

Maltempo a Macerata, scuole chiuse a Villa Potenza e Sforzacosta

Per la giornata di oggi, martedì 6 giugno, a Villa Potenza e a Sforzacosta, le scuole saranno chiuse al fine di consentire gli opportuni controlli nelle diverse località. Secondo Il Resto del Carlino, alcuni abitanti hanno raccontato: «Mai successo, una casa è stata sommersa dall’acqua, e anche sei garage». Attorno alle 21.40 è arrivato anche il comandante della polizia locale, Danilo Doria. I vigili urbani presidiano la zona, per monitorare il livello dell’acqua. I testimoni hanno riferito che tutto è avvenuto in una manciata di minuti.

Criticità in diverse località della zona

A Casette Verdini, l’acqua è arrivata ad alcune villette a schiera, mentre si registrano campi allagati sulla Carrareccia e in contrada Rotacupa a Villa Potenza. Il Comune ha imposto il divieto «ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta di scendere nei garage/cantine sotterranei, raccomdandando di salire ai primi piani. La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni». Nella serata di ieri si sono registrati almeno 70 interventi dei vigili del fuoco, tra cui «il salvataggio di una trentina di cani ospitati in due distinti box che si stavano allagando».