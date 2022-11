Maltempo, Lazio tra scuole chiuse e case evacuate per le mareggiate

Temporali, temperature rigide, neve, ma anche mareggiate, il Tevere che esonda, famiglie intrappolate in cause e auto, sfollati. Giornata dura nel Lazio a causa del maltempo, con tanti episodi critici da affrontare e l’appello al sindaco Gualtieri di chiedere lo stato di calamità in territori come Ostia e il suo litorale. Lì si sono registrati i danni maggiori, in un Regione messa sotto scacco dai violenti temporali che si stanno abbattendo su tutta Italia. Lo stesso sindaco di Roma è stato per gran parte della mattina nella sede della Protezione Civile per capire come intervenire e ricevere passo passo gli aggiornamenti da ogni parte della capitale.

Scuole chiuse e violenta mareggiata sul litorale

Già dalle prime ore della mattina si era capito che la giornata sarebbe stata complicata. A Ostia, in zona Idroscalo, una banchina è stata distrutta da una mareggiata, che ha tenuto sotto scacco l’intera area. Decine di famiglie sono state evacuate e messe al sicuro dalle autorità. Su tutto il litorale si sono registrate onde alte anche più di tre metri, con particolari problemi a Nettuno, a Fiumicino, a Sabaudia, Terracina e Fregene. Quest’ultima è una zona che da tempo lotta con gravi problemi di erosione. I sindaci di molti comuni hanno preferito chiudere le scuole per tenere al sicuro gli studenti di ogni fascia d’età. A Sabaudia, intanto, la mareggiata ha fatto crollare il canale di Caterattino, mettendo a rischio la cittadinanza e le attività commerciali presenti.

Questo è il porto turistico di Ostia.

Qui si capisce la violenza del mare

Praticamente il mare è arrivato nei bar e ristoranti pic.twitter.com/6ctVDJOruk — Romaale (@romanellale) November 22, 2022

Danni agli stabilimenti di Fregene e Focene

Le mareggiate hanno inoltre danneggiato gravemente alcuni stabilimenti di Focene e Fregene. Lo racconta il sindaco Esterino Montino su Repubblica: «Viale di Focene risulta allagato in diversi punti, allagamenti causati non dalla pioggia ma dal mare che spinto dal vento, è entrato nella località. Le forti mareggiate hanno ulteriormente aggravato le conseguenze del fenomeno di erosione delle coste e danneggiato gravemente alcuni stabilimenti di Focene e Fregene. A Valle Coppa e Castiglione, ad Aranova, la pioggia ha trascinato del fango dai terreni privati sulle strade. Per tutte queste ragioni e sulla base di quanto riferito dalla Polizia Locale e dalla Capitaneria di Porto abbiamo deciso di dichiarare lo stato d’emergenza».

La Lega vuole che Gualtieri chieda lo stato di calamità

Poche ore fa, sono intervenuti anche gli esponenti della Lega Salvini Premier, Davide Bordoni e Monica Picca. I due consiglieri comunali si sono rivolti al sindaco di Roma Roberto Gualtieri: «La Lega chiede che sia immediatamente inviata dal sindaco Gualtieri alla Regione la richiesta di stato di calamità per Ostia e il litorale. Invitiamo il Primo cittadino a investire subito tutti fondi disponibili, compresi quelli del Campidoglio, utili a risanare il territorio e rilanciare l’economia. I danni sono ingenti, il problema dell’erosione a Ostia, Fiumicino e su tutto il litorale non si ferma, anzi peggiora: negli ultimi anni sono mancati interventi di rilievo e risolutivi».

Gualtieri in Protezione Civile

Il sindaco Gualtieri in tarda mattina ha parlato dalla sede della Protezione Civile. Con un tweet ha spiegato che «si sono verificati 28 episodi di criticità che ora sono sotto controllo». Già a metà mattinata, invece, gli interventi dei vigili del fuoco erano stati oltre cento, soprattutto per il gran numero di alberi caduti in strada o sradicati dal vento.

Alla sala operativa della Protezione Civile di #Roma Capitale per fare il punto sulla situazione #maltempo. Si sono verificati 28 episodi di criticità che ora sono sotto controllo. Grazie alle donne e agli uomini impegnati costantemente per la salvaguardia della popolazione. pic.twitter.com/kxOtBATBVa — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) November 22, 2022

Maltempo, dall’acqua alta a Venezia alle criticità in Abruzzo e Sicilia

Ad avere problemi con il maltempo sono anche le altre Regioni d’Italia. A Venezia il Mose ha impedito che l’acqua raggiungesse livelli di pericolosità ben oltre la norma. In Abruzzo, dove è stata dichiara l’allerta rossa, si attenzionano soprattutto i livelli di fiumi e bacini, anch’essi sopra la soglia di pericolo. In Sicilia, così come in Campania e in Emilia Romagna, si registrano molti interventi dei vigili del fuoco a causa di alberi caduti e allagamenti.