Maltempo in Toscana, 2 morti e decine di feriti: nubifragi e vento a 140 km/h

Centinaia di persone evacuate, due vittime, alberi caduti e strade chiuse. É questo il bilancio del maltempo che da diverse ore sta interessando le regioni centrosettentrionali e che ha causato i danni più ingenti in Toscana e Veneto. Il governatore Eugenio Giani ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza mentre Luca Zaia ha confermato l’allerta arancione anche per la giornata di domani.

Maltempo in Toscana

I nubifragi e le trombe d’aria hanno riguardato tutte le province toscane, flagellate da un vento a 140 chilometri all’ora e da piogge intense. Due persone hanno perso la vita a causa della caduta di alberi: si tratta di un uomo a Sorbano del Giudice (Lucca) e una donna che si trovava nel parco La Malfa a Carrara. Per lo stesso motivo, al camping Italia a Marina di Massa sono rimaste ferite quattro persone tra cui una donna, incastrata sotto una roulotte, ritenuta in gravi condizioni.

Altri tre cittadini hanno riportato ferite a Fornaci di Barga (Lucca) per il distacco di un tetto, piombato su un’auto di turisti senesi che stava percorrendo la strada sottostante e finito contro il palazzo di fronte. Undici in totale le persone evacuate dai loro appartamenti.

Piombino, danni alla ruota panoramica

Danni per alberi caduti anche in Versilia, dove diverse strade sono state chiuse e non si sono, per ora, registrati feriti. Numerose spiagge sono state devastate dalla furia del vento, che ha divelto ombrelloni, ribaltato lettini e distrutto il lavoro di mesi degli operatori balneari. Sempre per le raffiche, a Massa un uomo è stato colpito alla testa da materiali, oggetti e detriti all’interno di un deposito di autobus. A Piombino (Livorno), invece, il maltempo ha travolto una ruota panoramica lesionando alcune cabine e facendo staccare alcuni pezzi.

Paura per il #maltempo a #Piombino, in #Toscana, dopo che le raffiche di vento hanno travolto con violenza le cabine di una ruota panoramica che si sono lesionate https://t.co/Lyyg2ERtsG pic.twitter.com/cuZOseypds — Sky tg24 (@SkyTG24) August 18, 2022

La situazione ha spinto il Presidente della Toscana a chiedere di dichiarare lo stato di emergenza: «Le conseguenze del maltempo di queste ore sono gravi, con feriti e decessi. Per questo ho attivato la procedura per attivare al più presto lo stato di emergenza regionale e auspicabilmente quella nazionale. Ho appena parlato con Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, per unire tutte le forze nell’aiutare le popolazioni colpite».

Maltempo in Veneto: staccati pezzi del campanile di San Marco

I nubifragi non hanno risparmiato nemmeno il Veneto e in particolare la provincia di Venezia. Nella giornata di oggi, la bufera e il vento forte hanno provocato il distacco di alcuni frammenti di mattoni dal campanile della basilica di San Marco. I turisti che si trovavano ancora in visita alla torre sono stati fatti uscire e la zona è stata transennata. I tavolini all’aperto presenti nella piazza più celebre del capoluogo sono stati ribaltati così come gli ombrelloni. Il Presidente Zaia ha ricordato che la Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica in vigore fino alle 14 di venerdì 19 agosto e che l’allerta arancione, anch’essa valida fino a domani, riguarderà tutto il territorio regionale.