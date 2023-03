Maltempo e grandine a Roma: strade imbiancate e traffico in tilt

Sembra neve, ma non lo è: il bianco che ha ricoperto Roma sud è la conseguenza di una forte grandinata che si è abbattuta sulla capitale. Grandine ma anche tanta, tantissima pioggia per questo lunedì romano che ha dato il buongiorno ai suoi abitanti con un tempo atipico per la stagione. Il ghiaccio sceso con prepotenza sulla città ha gettato gli automobilisti nel caos. Il manto stradale è diventato viscido e i tratti lungo via Cristoforo Colombo, via Ostiense fino a via del Mare hanno subito drastici e inevitabili rallentamenti – c’è chi parla di «due ore per raggiungere il ponte del raccordo da Casal Palocco», come riporta Romatoday.

Maltempo e grandine a Roma

Le automobili in coda verso l’ingresso città che partono da Castel Fusano non si contano più. Intanto, la corsia centrale all’altezza di via di Mezzocammino in direzione Centro è stata chiusa, con la creazione di una deviazione sulla laterale; chiusa anche via di Decima, lo svincolo di via Pontina in direzione di via di Acqua Acetosa Ostiense e il sottopasso in direzione via Laurentina, inagibile per allagamento. Il ritorno dell’inverno preannunciato dalle previsioni la scorsa settimana è stato più che mai rispettato dalle condizioni climatiche di queste ore.

Allerta meteo codice giallo

Le autorità hanno diramato un’allerta meteo codice giallo nella giornata di ieri, allerta che durerà per le prossime 36 ore come si legge nel bollettino pubblicato dal Comune di Roma: «A seguito dell’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, si comunica che dalla tarda serata/notte di domenica 26 marzo 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio venti di burrasca da ovest-nord-ovest, con raffiche di burrasca forte specie lungo i settori costieri e quelli appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte». Per affrontare i disagi causati dal maltempo e dal drastico calo delle temperature, sono stati impiegati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con al lavoro i gruppi IX Eur e Gpit e i volontari della protezione civile.