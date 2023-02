Maltempo, quando tornano freddo e neve: le previsioni del colonnello Guidi

Ancora freddo e neve in Italia, il maltempo non si è placato. Dopo una situazione piuttosto «calma» dal punto di vista meteorologico, prossimamente dovrebbero ritornare le basse temperature.

Maltempo: quali sono le previsioni per freddo e neve?

A dare un quadro completo sulla situazione ci ha pensato il colonnello Guido Guidi dell’Aeronautica Militare. Intervistato dal sito Fanpage.it, il colonnello ha spiegato quando ritorneranno freddo e neve in Italia. Le sue parole sono state: «Domenica la situazione muterà verso il freddo in maniera decisa, l’arrivo di aria fredda da nord-est porterà un peggioramento del tempo e farà scendere le temperature soprattutto a partire dalla notte tra domenica e lunedì. A essere maggiormente colpite le regioni centrali e parte del nord-ovest dove le precipitazioni si trasformeranno in neve. Pioggia? Ce ne sarà poca e non sarà in grado di colmare il deficit idrico del nostro paese».

Il colonnello ha anche spiegato perché nell’ultima settimana le temperature si sono alzate: «Dopo il freddo di tre settimane fa, abbiamo avuto un’alta pressione predominante su gran parte dei paesi europei che ha prodotto temperature miti e ristagno d’aria, ma soprattutto ha confermato la mancanza di pioggia che continua soprattutto nelle regioni settentrionali del paese».

Le parole dell’esperto sulla fine dell’inverno

Il colonnello Guidi è stato chiaro e ha spiegato che non bisogna aspettarsi una fine precoce dell’inverno: «Non è detto. Ci sono dei segnali per cui la stagione in corso viri verso una situazione molto più instabile, quindi piovosa, e anche abbastanza fredda, sebbene tardiva, però è molto presto per dirlo. Sicuramente cambia l’assetto della circolazione atmosferica e questo ci potrebbe far immaginare che dopo questa fase di maltempo il mese di marzo si comporti da marzo, ovvero con piogge abbondanti di cui abbiamo molto bisogno».

Infine, una precisazione anche sulle temperature: «Per quanto riguarda le temperature fino a sabato ci sarà aria mite, poi a partire da domenica ci sarà un brusco raffreddamento che durerà almeno fino a martedì, infine ci sarà una breve ripresa che credo sarà temporanea. Diciamo che questa fase primaverile la salutiamo».