Maltempo: frana a Ischia, almeno 13 dispersi

Sale ad almeno 13 il numero dei dispersi a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, dopo una frana che si è verificata questa mattina all’alba a causa del maltempo. Inizialmente i dispersi erano quattro: una famiglia composta da marito, moglie, un neonato e una 25enne, che si trovavano in due abitazioni travolte dal fango lungo via Celario. Poi si è aggiunta un’altra persona. In seguito il bilancio si è aggravato.

Le strade di Casamicciola come fiumi di fango

Sempre a causa della frana, un uomo è stato travolto dal fango. Grazie all’intervento dei soccorritori, Carabinieri , Protezione Civile e Vigili del Fuoco, l’uomo è stato tratto in salvo. Da ieri pomeriggio una pioggia battente insiste sulla Campania: il nubifragio ha causato allagamenti e smottamenti a Ischia. In particolare, attorno alle 5 del mattino a Casamicciola Terme si è originata una frana dalla parte alta di via Celario, che ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice.

La frana ha investito diverse auto in sosta, trascinandole fino al mare. Segnalati anche colate di fango, allagamenti e strade trasformate letteralmente in fiumi in piena.

I sindaci hanno chiesto ai cittadini di non uscire di casa

Quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata alla circolazione stradale: le zone di Piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate e invase dal fango e dai detriti. Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri cinque comuni dell’isola d’Ischia hanno emanato un’ordinanza collegiale diretta ai cittadini, con la quale chiedono di non uscire dalle abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso.

Le autorità hanno inoltre chiuso il porto cittadino, con diverse navi dirottate. I danni segnalati sono già ingenti. Sui luoghi del disastro sono arrivate tutte le forze dell’ordine e le associazioni di protezione civile del territorio. Da Napoli sono in arrivo uomini e macchine movimento terra dei vigili del fuoco.