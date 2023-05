Maltempo in Emilia-Romagna, morti e dispersi: gli aggiornamenti

Sei vittime accertate e diversi dispersi in provincia di Forlì-Cesena. È il drammatico bilancio della seconda ondata di maltempo che ha colpito Emilia-Romagna e Marche. A Forlì un uomo è annegato nella sua abitazione e il cadavere di un 70enne di Ronta di Cesena è stato recuperato dai Vigili del fuoco. Il corpo di una donna tedesca è stato trovato sulla spiaggia di Cesenatico, a Zadina, dove potrebbe essere stato trasportato dalle acque. Mentre verso mezzogiorno la Prefettura di Forlì-Cesena ha confermato il ritrovamento di altri due corpi senza vita, un uomo e una donna, nel quartiere Cava a Forlì. Le due vittime erano tra i dispersi segnalati nelle scorse ore. La sesta vittima è invece un uomo di Casale di Calisese, deceduto nel suo giardino dopo essere stato travolto da un costone franato da una collina.

#Maltempo #EmiliaRomagna: 500 #vigilidelfuoco al lavoro nelle zone colpite dall'alluvione di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Bologna. Nella clip operazioni di soccorso con @Esercito per il recupero di 2 famiglie con bambini bloccate a Forlì nella zona della Cava [#17maggio 7:00] pic.twitter.com/ev56QCqKal — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 17, 2023

Il Gran Premio F1 di Imola è stato annullato

Salta il GP di F1 di Imola previsto per domenica 21 maggio. Date le condizioni meteo nella regione, l’organizzazione della Formula 1 ha deciso di non correre il Gran premio dell’Emilia Romagna 2023. Ad annunciarlo è stato il presidente dell’Aci e vicepresidente Fia Angelo Sticchi Damiani: «Al 99 per cento questa edizione si recupererà nel 2026, dopo la proroga del contratto»-

Evacuata una clinica privata a Bologna

A causa della sempre più difficile situazione per l’esondazione di torrenti e canali, a Bologna è in corso l’evacuazione della clinica privata Villalba in via Roncrio. Tutti i pazienti ricoverati vengono trasferiti con le ambulanze verso altri ospedali del territorio, sia pubblici che privati. La direttrice della struttura, Vittoria Lauro, ha così motivato la decisione: «Siamo vicini alla collina, l’acqua scende a fiumi, c’è fango ovunque attorno a noi e via di Roncrio è stata chiusa. Abbiamo deciso di redistribuire i pazienti in modo che tutti, sia le persone ricoverate che gli operatori, possano essere in sicurezza. Lunedì riapriremo normalmente, ma solo una volta che avremo la certezza dell’agibilità. La struttura non ha riportato danni, ma il contesto della collina è molto delicato e noi abbiamo un piano di prevenzione che abbiamo messo in atto puntualmente».

In Emilia-Romagna 14 fiumi esondati: l’emergenza non è finita

La situazione dei corsi d’acqua emiliano-romagnoli è critica. Sono 14 i fiumi esondati, anche in più punti: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco. E 19 i corsi d’acqua con superamenti del livello 3 (allarme) della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento: Savena, Lamone, Sillaro, Senio, Savio, Marecchia, Pisciatello, Marzeno, Ausa, Uso, Montone, Voltre, Rubicone, Idice, Rabbi, Ronco, Sintria, Santerno e Quaderna. L’assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo, a Radio Anch’io ha fatto il punto della situazione: «Il quadro attualmente vede 23 Comuni che hanno avuto allagamenti importanti, 14 fiumi sono esondati, sono stati coinvolti centri abitati molto popolosi come Faenza, Forlì, Cesena, abbiamo anche criticità a Sant’Agata sul Santerno, Budrio, Molinella, Solarolo. La situazione è vasta e impegnativa, ci hanno inviato 510 vigili del fuoco, cinque elicotteri». Priolo ha sottolineato anche la difficoltà dei soccorsi. «Per i soccorritori non è facile arrivare nei luoghi, stiamo evacuando le persone via aria con i gommoni, sei squadre lagunari e nove gommoni». L’emergenza non è finita. «Ci potranno essere nuove esondazioni», ha detto Priolo, «sono piovuti fino a 500 millimetri di pioggia, che hanno coinciso anche con la mareggiata sula costa, i fiumi non riescono a scaricare, è oggettivamente è un evento doloroso ma ancora molto difficile da gestire».

Bologna, esondato il Ravone: via Saffi completamente allagata

Decine di fiumi e torrenti della regione hanno rotto gli argini, tra cui il Savio a Cesena e il Montone a Forlì. Allarme a Faenza dove molte persone si sono rifugiate sui tetti delle case ormai senza corrente elettrica. Il Comune ha aperto in piazza del Popolo il Palazzo del Podestà per accogliere chi vive in centro ed è stato costretto a lasciare casa. Situazione critica anche a Bologna: stamani a causa dell’esondazione del torrente sotterraneo Ravone, via Saffi, una delle principali arterie di Bologna, è stata completamente allagata e il traffico è in tilt. In serata erano stati allertati gli abitanti di via Montenero, via del Chiù e via della Ghisiliera. Il Comune stamattina ha invitato la popolazione a «effettuare solo spostamenti realmente urgenti», ricordando che «la viabilità è compromessa in molte zone della città metropolitana».

A Molinella crolla il ponte della Motta

Stamani poco dopo le 7 a seguito dell’esondazione del fiume Idice a Molinella ha ceduto il ponte della Motta che collega la Motta-Budrio con San Martino in Argine. Fortunatamente era stato chiuso al traffico nella serata di lunedì. «Una rottura senza precedenti, con l’acqua che ha eroso via anche parte dell’argine rimasto in piedi», ha detto il sindaco Dario Mantovani, «a Molinella come a Budrio in questo momento sono attivi centinaia di volontari provenienti da varie regioni e appartenenti a varie associazioni per fare quello che c’è da fare in questi». Le prossime 48 ore, ha aggiunto il primo cittadino, «saranno durissime».

Una casa crollata a Livergnano sull’Appennino bolognese, interrotta la Statale 65 della Futa

Nell’Appennino bolognese invece a causa di una frana è crollata una casa a Livergnano. Due persone sono state estratte vive, riferisce il portale Loianoweb. Sempre per frane a Livergnano è interrotta la Statale 65 della Futa.

Interrotta la circolazione ferroviaria tra Ravenna e Ferrara. Autostrade invita a non circolare sul tratto romagnolo dell’A14

Dalle 23 di ieri sera la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Ravenna e Ferrara. Mentre il Comune di Ravenna ha ordinato di evacuare immediatamente tutte le frazioni e le case in prossimità degli argini lungo il corso del Savio, del Ronco e del Montone. Per accogliere gli sfollati sono state aperte palestre e scuole. Autostrade ha invitato a non passare sulla A14 nel tratto romagnolo. L’autostrada resta aperta per i mezzi di soccorso.

Polemiche per il tweet poi cancellato di Salvini

Intanto fa ancora discutere il post del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, postato ieri sera dopo la sconfitta del Milan, e poi cancellato, «Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero».