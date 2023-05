Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: a rischio Bologna, Ravenna e Forlì

Gli esperti meteo lo avevano annunciato: il peggioramento in Emilia-Romagna è tornato. A confermarlo è l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente), che, di concerto con la Protezione civile, ha emanato un’allerta meteo di colore rosso (criticità elevata) per l’intera giornata di oggi, mercoledì 10 maggio, con inizio validità dalla mezzanotte di ieri. Massima attenzione per le province di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena, già duramente colpite dal maltempo che si è abbattuto su queste zone la scorsa settimana, provocando due morti, oltre a ingenti danni.

Allerta rossa in Emilia Romagna e in altre zone

L’Emilia Romagna non sarà l’unica regione a dover fronteggiare il maltempo: il vortice ciclonico proveniente dal nord Europa, responsabile dei fenomeni di queste ore a carattere temporalesco e con locali nubifragi, riguarderà anche le regioni del Nordest e a quasi tutto il Sud, con l’eccezione della Sardegna e della Sicilia meridionale. Nel bollettino diramato si legge che «Nella giornata di mercoledì 10 sono previste piogge diffuse e persistenti sull’intero territorio regionale, anche a carattere di rovescio, con cumulate elevate sul settore centro-orientale. Si prevedono piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con possibile occupazione delle aree golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica».

Possibilità di frane lungo i versanti

Secondo quanto diffuso, potrebbero verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare/montano centro-orientale. Nello specifico viene indicato che «La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista nella pianura e collina bolognese, ravennate e forlivese, è connessa alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio interessato dagli eventi del 2-3 maggio». Per quanto riguarda il restante territorio del settore centro-orientale della regione (costa romagnola, montagna emiliana centrale, collina emiliana centrale e pianura modenese) sarà interessato da una criticità idraulica e idrogeologica di color arancione (livello di attenzione moderato). L’allerta gialla per piene dei fiumi interesserà le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara.