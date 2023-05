Maltempo in Emilia-Romagna, esonda il Lamone: stop ai treni in diverse zone

I temporali che da ieri imperversano su quasi tutta Italia stanno facendo danni. In particolare, il maltempo ha colpito l’Emilia Romagna e in particolare il Ravennate, dove è esondato il fiume Lamone e oltre 250 persone sono state evacuate.

Maltempo in Emilia-Romagna

Dopo aver piovuto per tutto il giorno e tutta la notte ad allarmare sono i fiumi. Il Lamone ha rotto gli argini, a causa della confluenza del Marzeno, e numerosi disagi si sono verificati in zona Bagnocavallo, in località Boncellino. Sono circa 400, finora, gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa del maltempo in Emilia Romagna. Proprio con la rottura degli argini del Lamone si sono registrati a Faenza dei forti allagamenti, con l’obbligata evacuazione di alcune abitazioni. Stessa cosa è successa a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti.

Inviate in rinforzo sezioni operative dei Vigili del Fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana. Intanto il Centro operativo comunale di Ravenna continua la sua attività di monitoraggio dei fiumi sul territorio. Occhio puntato in special modo sui comuni vicini al fiume Montone e gli altri comuni vicini al fiume Lamone. Per quanto riguarda proprio quest’ultimo corso d’acqua si stanno monitorando in particolare i ponti di Traversara e Villanova, in collaborazione con i soggetti competenti per quanto riguarda Bagnacavallo e la Bassa Romagna.

Circolazione ferroviaria sospesa

Il Lamone non è l’unico fiume che detesta timore ed è esondato. Stessa sorte è capitata al fiume Sillaro, a Conselice (Ravenna). Per precauzione sono state chiuse alcune scuole nei comuni di Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, territorio dove è tracimato il fiume Quaderna. I primi cittadini di numerosi comuni della zona consigliano di non mettersi alla guida e trasferirsi ai piani alti dei palazzi.

A causa del maltempo è stata sospesa anche la circolazione ferroviaria in alcune zone dell’Emilia-Romagna: fra Faenza e Forlì (linea Bologna-Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna-Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza-Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara-Ravenna). La sospensione dei treni, come hanno spiegato le Ferrovie dello Stato, è stata resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno dovuto alle forti e prolungate piogge.