Maltempo, bomba d’acqua in provincia di Catanzaro: strade allagate e disagi

Ieri 12 giugno si è scatenata una forte bomba d’acqua a Catanzaro, nei comuni limitrofi e nell’intera provincia. Le aree più colpite sono state quelle tra i comuni di Tiriolo e Settingiano.

Maltempo a Catanzaro e provincia

Le forti precipitazioni di ieri pomeriggio hanno provocato un vero e proprio fiume d’acqua, di fango e detriti. Interessata dalle piogge molto intense e forte attività elettrica tutta la costa ionica catanzarese, dal capoluogo di Regione fino alle zone di Sellia. A Catanzaro ci sono stati accumuli anche di 40-50 millimetri, mentre nelle zone di Sellia Marina, Martelletto e Germaneto anche di 60-70 millimetri.

A Settignano, il sindaco Antonello Formica ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale per prestare soccorso e assistenza alla popolazione, soprattutto nell’area del quartiere Martelletto, una delle più colpite. A Tiriolo il sindaco Domenico Greco ha fatto intervenire i mezzi meccanici per liberare e ripulire la strada che conduce a Martelletto. Dalla località Pratora di Tiriolo è caduto a valle un vero e proprio fiume di materiale trascinato che ha invaso anche le strade e alcuni sottopassi della superstrada 280 dei due Mari. Non si segnalano comunque danni alle persone.

Il forte maltempo ha colpito anche il territorio di Vibo Valentia, dove il sottopasso nell’area industriale è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa dell’allagamento della strada causato delle forti piogge. Il traffico è stato deviato sulla strada comunale.

Crollato ponte nel catanzarese

Sellia Marina, un piccolo paesino di 150 persone, è stato evacuato dopo essere stato invaso dall’acqua a causa del violento nubifragio delle scorse ore. In questa zona è anche esondato il fiume Uria. Un ponte, già da tempo inutilizzato, è crollato. Presso la Prefettura di Catanzaro è stata istituita l’unità di crisi che sta provvedendo a coordinare tutte le attività di soccorso e di intervento.