Maltempo a Brescia e provincia: in poche ore la pioggia di un mese

Una forte ondata di maltempo alle 18 di ieri si è abbattuta su Brescia e provincia con vento, pioggia, grandine, tuoni e fulmini. In poche ore è caduta l’acqua di un mese: il nubifragio ha creato disagi nel capoluogo e nell’hinterland, in particolar modo su Caino, Pontevico, Castel Mella, Capriano del Colle, Rezzato, Palazzolo e Nave.

Disagi nel capoluogo e nelle località dell’hinterland

A Brescia si sono svolti gli interventi per svuotamento cinque sottopassi e strade allagate, a causa dello straripamento del Garzetta. L’acqua è entrata negli autobus e nelle case, negli uffici, in metropolitana. Il trasporto pubblico, di superficie e sotterraneo, ha subito forti ritardi. Disagi anche in università e all’istituto superiore Abba Ballini. Alcuni alberi sono poi caduti sulle auto parcheggiate lungo la salita del Castello.

A Rezzato la pioggia caduta ha fatto franare un tratto dell’argine del Naviglio Grande e, di conseguenza, parte di un parcheggio nel quale si trovavano due auto. A Nave e Caino sono tracimati fiumi e torrenti, invadendo le strade e le case. Si segnalano poi crolli e smottamenti: anche il centro di Castel Mella per ore è stato completamente allagato.

#Maltempo Violente precipitazioni a Brescia e provincia – qui siamo a Rezzato, cede la sponda del Naviglio, a secco fino a due settimane fa AGGIORNAMENTI SU https://t.co/qYuGMdHWya pic.twitter.com/BbngCfYwRO — Alberto Bollis (@abollis) May 24, 2023

In poche ore nel Bresciano è caduta la pioggia di un mese

In poche ore sul Bresciano è caduta la pioggia di un mese. La località che ha registrato il maggior accumulo in provincia è stata Caino, con 145 millimetri di pioggia caduta, di cui 107 in meno di un’ora. Seguono Nave con 81,3 millimetri, Brescia (rilevamento di Chiesanuova) con 80, Lumezzane con 76,7, Castel Mella con 76,2, Capriano del Colle con 71,1. Il torrente Garza e il fiume Mella ora sono sotto controllo, ma permane lo stato di monitoraggio sui principali corsi d’acqua, fa sapere Regione Lombardia. L’allerta gialla diramata permane fino alle 14 di oggi.