Maltempo a Bari, morto annegato il custode del lido Cala d’oro: aveva 62 anni

Tragedia per il maltempo a Bari, un uomo di 62 anni, custode del lido Cala d’oro è morto. La tragica scoperta è stata fatta dalla Capitaneria di porto e dai Vigili del fuoco che erano partiti con un elicottero per sorvolare la zona per alcuni controlli. Allerta arancione per il forte vento in città per tutta la giornata.

Il custode morto annegato a causa del maltempo

Il maltempo che ha colpito la città di Bari, con un’allerta arancione per tutta la giornata, ha fatto una vittima. Il custode del lido Cala d’oro sul lungomare Cristoforo Colombo a Santo Spirito è stato trovato privo di vita in mare. L’uomo aveva 62 anni ed era abbastanza conosciuto nella zona. Le ricerche erano iniziate verso le ore 9, appena è stato emanato l’allarme per la scomparsa dell’uomo, e hanno coinvolto la Capitaneria di porto e i Vigili del fuoco che hanno impiegato anche un elicottero per le ricerche della persona sparita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di nome Paolo Palmieri, si sarebbe tuffato in mare per recuperare lettini e ombrelloni finiti in acqua. Tuttavia, le onde l’avrebbero trascinato in mare aperto e lì l’uomo avrebbe perso la vita. Sul posto sono giunti anche agenti dei carabinieri e i membri della Guardia Costiera che ha operato con un elicottero.

Continuano i disagi per temporali e allagamenti in Italia

Il maltempo ha creato problemi e disastri a Bari ma non solo. Nei giorni scorsi temporali e alluvioni hanno colpito il Centro-Sud, causando disagi in varie zone, come Maratea, per le forti piogge. Addirittura, in un hotel sono state evacuate 30 persone per la loro sicurezza. Inoltre, i vigili del fuoco in tutto il Centro-Sud hanno ricevuto tantissime segnalazioni e nelle ultime ore i loro interventi hanno superato quota 100.