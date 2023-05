Maltempo, 47 alunni di una scuola media bloccati nel Mugello

Due scolaresche sono state soprese dal maltempo a Palazzuolo sul Senio, restando bloccate dalle frane nell’Alto Mugello: si tratta di 47 alunni e 4 docenti della scuola media Dino Compagni di Firenze, che dovranno posticipare il ritorno a casa per via della situazione meteo. Al momento dell’evacuazione, i ragazzi e le ragazze si trovavano in gita al Green Energy Camp di Palazzuolo sul Senio, in località Piedimonte.

Alunni bloccati al Mugello: condizioni fisiche buone

I carabinieri della stazione locale, unitamente ai volontari di Misericordia e Anpas, hanno fatto evacuare i ragazzi dal Camp, inaccessibile ai mezzi, ma comunque raggiunto a piedi dai soccorritori. Sia gli studenti che gli insegnanti sono risultati in buone condizioni fisiche. Grazie alle operazioni della protezione civile comunale, è stato reso possibile lo spostamento dal Camp. Dopo le operazioni di salvataggio condotte a piedi, nella Sala Polivalente messa a disposizione dal Comune sono state allestite delle brandine così da consentire ai ragazzi e ai docenti di passare lì la notte. Il Comune si è inoltre occupato di fornire il cibo alle scolaresche.

Annullato il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy

Il sindaco di Firenze e metropolitano Dario Nardella ha operato in stretta collaborazione col sindaco di Palazzuolo Gian Piero Moschetti, mentre Prefettura e protezione civile metropolitana stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione. Intanto, nella parte più orientale dell’Emilia-Romagna, l’allerta rossa prosegue anche per tutta la giornata di oggi, giovedì 18 maggio, mentre la Regione fa sapere che il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy, in programma questo weekend a Imola, è stato annullato per garantire la sicurezza delle persone, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti e gli organizzatori.