Maltempo, allerta meteo sabato 21 gennaio: le regioni a rischio

Ancora maltempo in Italia. Per il 21 gennaio sono previste forti piogge e venti intensi specialmente nelle regioni del centro sud. La Protezione Civile sta cercando di muoversi in anticipo e ha diramato comunicazioni che interessano diverse regioni dell’area meridionale, così da evitare disastri e problematiche.

Maltempo in Italia: quali sono le regioni a rischio

Sicuramente ci sarà allerta meteo in Campania a causa del maltempo. Per gran parte della regione campana, l’allerta è di livello arancione e la Protezione Civile ha dichiarato che la condizione è dovuta dal rischio idrogeologico che può crearsi nelle zone di Napoli, delle isole, in particolare Ischia, già teatro di disastri naturali in passato, e l’area flegrea. Sulle restanti zone della Campania, l’allerta è di livello giallo.

Le altre regioni che sono a rischio secondo il bollettino della Protezione Civile sono Puglia e Sicilia, solo in parte, e sull’intero territorio di Calabria, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna. Tuttavia, per queste ultime regioni il rischio di allerta è di livello giallo.

Dove pioverà domani 21 gennaio

Per domani 21 gennaio il maltempo è previsto per gran parte della penisola italiana. In generale, l’Italia sarà in una morsa di gelo, provocata da una massa d’aria fredda di origine artica che ha raggiunto la zona sud del Mediterraneo. Piogge copiose sono previste per tutto il centro sud e nevicherà sull’Appennino. Sono previsti anche venti forti e mari molto mossi con onde alte fino a 6-7 metri sul Tirreno meridionale.

Le nevicate saranno intense e copiose sulle regioni adriatiche, mentre nelle regioni tirreniche ci sarà una forte pioggia, con temporali violenti per gran parte della giornata. Insomma, il maltempo non si placa in Italia e sembra che le previsioni di domani continueranno anche per la prossima settimana, cambiando molto probabilmente soltanto durante i primi giorni di febbraio.