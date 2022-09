Maltempo, allerta rossa al Sud: danni e nubifragi in tutta Italia

Maltempo: è allerta rossa in Basilicata, mentre l’allerta arancione è prevista in: Puglia, Calabria, Campania e Sardegna. Per sicurezza, è stata bloccata la linea ferroviaria tra Potenza ed Eboli. In Basilicata diverse scuole sono rimaste chiuse proprio per via dell’allerta meteo. I vigili del fuoco sono intervenuti in diverse circostanze per rimuovere i rami e gli alberi sradicati dalle tempeste in atto.

Maltempo, allerta rossa: le città coinvolte

Per sicurezza, disposta la chiusura delle scuole anche in Campania. «(…) in considerazione della proroga dell’allerta meteo e sulla base del monitoraggio delle potenzialità di rischio esistenti» ha spiegato il sindaco Manfredi. Nel Casertano si sono riscontrati numerosi danni, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Le strade si sono allagate, come i garage e i piani interrati, mentre cartelloni pubblicitari e pezzi di tetti sono caduti.

Disagi anche in Sicilia, dove si sono riscontrati danni anche ai tombini. Nella zona del Trapanese, il sindaco del piccolo paese di Erice ha chiesto alle persone di non uscire di casa finché non sarà terminata l’emergenza. Anche in Toscana e in Sardegna la situazione non è delle migliori.

Le zone dei nubifragi

Ingrossamenti si sono riscontrati in Val di Cecina e nella Val di Merse, nelle province di Pisa, Livorno e Siena. Anche a Firenze si guarda l’Arno con preoccupazione. In estate, si temeva per la siccità e per il letto del fiume sempre più evidente, mentre ora si temono nuove inondazioni.

Le forti piogge si sono riscontrate anche in Sardegna, zona gialla con Lazio, Marche, Abruzzo e Sicilia. Ora si attende che tutto passi, mentre le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per eliminare rami e alberi divelti dalle zone colpite rimaste isolate. La piogga torrenziale si vede nei numeri: 170 mm di pioggia in tre ore si sono riscontrati nella zona di Monterotondo Marittimo, in Maremma.