Maltempo, allerta rossa su Abruzzo e Sardegna: arancione in sette regioni

Previsto il maltempo per domani, 22 novembre. Le Regioni in allerta rossa e arancione sono nove in tutto: i rischi più gravi sono in Abruzzo e Sardegna, mentre Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia dovranno affrontare l’allerta arancione. Non va meglio nella gran parte delle altre Regioni, dove la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla.

Maltempo, allerta rossa e arancione: le Regioni coinvolte

Per via del maltempo, la Protezione Civile ha lanciato l’allerta rossa per l’Abruzzo per via dei rischi idraulico e idrogeologico. In particolare, l’area più colpita sarà la Marsica e il Bacino Alto del Sangro. In Sardegna, invece, saranno colpite le aree dei bacini Montevecchio – Pischilappiu e Tirso, accanto alla zona di Logudoro.

Per l’allerta arancione, quali sono le aree più a rischio? L’area tirrenica della Calabria, accanto al Bacino dell’Isonzo, Pianura di Udine e Gorizia per il Friuli Venezia Giulia. Non c’è tregua nemmeno nel Lazio, con Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri tra le aree di maggior rischio. Il Molise deve invece prepararsi per eventuali criticità nelle zone: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. In Basilicata l’area A1 è stata riconosciuta come quella a più alto rischio. Il maltempo non lascerà in pace nemmeno la Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana devono prepararsi alle precipitazioni forti.

Maltempo, le Regioni in allerta gialla

In Puglia la zona più colpita sarà quella foggiana: il maltempo dividerà in due la Regione all’altezza dell’Appennino Dauno, al di sopra del quale le precipitazioni potrebbero farsi più intense. In Sicilia, invece, purtroppo molti versanti sono a rischio temporale.

L’Emilia-Romagna deve fare attenzione alle aree bolognesi e parmesi. Le Marche devono prestare attenzione alle aree dalla 1 alla 6. In Umbria la zona del Trasimeno e quella dell’Alto Tevere potrebbero essere più in difficoltà.