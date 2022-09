Maltempo, allerta in 13 regioni: previsti nubifragi tra Lazio e Campania

Per gli ultimi due giorni di settembre le previsioni meteo indicano maltempo anche intenso in alcune regioni, tanto da far scattare l’allerta. Previsti nubifragi tra Lazio e Campania.

Maltempo, allerta in 13 regioni: ecco quali sono

Gli ultimi due giorni di settembre saranno all’insegna del maltempo. Le previsioni meteo indicano che si abbatteranno mareggiate sulle coste della Liguria, intense piogge sul versante tirrenico e nubifragi tra Lazio e Campania. La perturbazione arriva dalla Francia ed entrerà in Italia dalla Porta del Rodano con venti di Libeccio freddo che spingeranno le piogge prima verso le regioni tirreniche e poi verso il Nord.

In particolare, il ciclone porterà piogge diffuse con picchi attesi oggi tra Sardegna, Toscana, Lazio e Campania e nella giornata di venerdì 30 settembre ancora tra Lazio e Campania. Proprio per l’intenso maltempo scatterà l’allerta in tredici regioni. Oggi allerta arancione in Sardegna. Gialla invece in Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria.

Finito il weekend, tuttavia, le temperature dovrebbero tornare a salire con l’arrivo dell’alta pressione delle Azzorre. Dovrebbe esserci il sole ovunque a partire da domenica, perché durante il sabato si abbatteranno gli ultimi acquazzoni al meridione. A livello locale potrebbero formarsi anche fenomeni intesi, come grandinate.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 29. Al nord: nuova perturbazione con maltempo. Al centro: nuova perturbazione con maltempo specie sul versante tirrenico ed ovest Sardegna. Al sud: rovesci sul Basso Tirreno, ampie schiarite altrove.

Venerdì 30. Nord: rovesci e temporali possibili ovunque. Al centro: maltempo specie sulle tirreniche. Al sud: maltempo sul versante tirrenico, in parte soleggiato altrove.

Sabato 1. Al nord: migliora. Al centro: ultimi piovaschi su Tirreniche. Al sud: qualche rovescio sparso, ma peggiorerà in tarda serata.

Tendenza. Da domenica tempo soleggiato quasi ovunque, eccetto al Sud; rapida discesa di aria fresca dai Balcani verso le regioni del medio e basso adriatico in un contesto comunque in prevalenza soleggiato.