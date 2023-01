Meteo, maltempo al centro-sud: allerta arancione in Calabria

Maltempo, allerta arancione domani, 10 gennaio in Calabria. Per altre 4 Regioni è prevista l’allerta gialla. La zona più colpita è il Centro Sud, che dovrà fare i conti con forti raffiche di vento e con l’alto rischio di temporali. In particolare, è proprio la Calabria la Regione più attenzionata secondo la Protezione Civile.

Altre 4 Regioni in allerta arancione o gialla

Le altre Regioni sono: Sicilia, Molise, Campania e Umbria. In questi casi, però, l’allerta sarà solo gialla. Nelle ultime due Regioni – Campania e Umbria – sono previsti fortissimi temporali, che provocano allerta per il forte rischio idrogeologico di questi territori. Per le altre Regioni italiane non menzionate nel bollettino ufficiale, la Protezione Civile non ritiene che ci siano possibilità di rischio.



Le previsioni che si riferiscono a domani, 10 gennaio, riguardano anche le altre Regioni. In generale, il tempo sarà sereno e poco nuvoloso in particolare al Nord Italia. In alcune zone del Sud ci sarà una breve pioggia al mattino, ma che non destano particolare preoccupazione. Le Regioni coinvolte dal fenomeno atmosferico saranno: Puglia, Abruzzo, Molise e Sicilia settentrionale. Per le altre zone della Sicilia e per altre tre Regioni il rischio è più alto, perché i temporali saranno più forti.

Maltempo, allerta arancione in Calabria: gli avvisi della Protezione Civile

Piogge alternate e schiarite sono previste nel pomeriggio in Puglia, Basilicata e Sicilia. Quindi, per le Regioni che sono in allerta gialla o arancione, è importante non uscire di casa senza ombrello. Invece, per la Calabria, la Protezione Civile invita alla prudenza quando si esce. Non è allerta rossa, quindi la situazione è sotto controllo da parte delle autorità competenti.



Su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte potrebbero verificarsi delle nevicate dai 900 ai 1200 metri di quota. Le previsioni sono per la giornata di domani e non prevedono particolari rischi per le altre Regioni dove non è stata diramata l’allerta.