Maltempo a Roma, esondato il Tevere: quattro auto bloccate sulla banchina

Notte di paura a Roma, dove il Tevere ha esondato per il maltempo. A causa della piena del fiume, l’acqua ha invaso la banchina del lungotevere Arnaldo da Brescia. Lì transitavano alcuni veicoli, e quattro di essi sono rimasti bloccati, con all’interno passeggeri e conducenti.

Esondato il Tevere a Roma: paura per i cittadini bloccati in auto

A Roma il Tevere ha esondato causando non pochi disagi. L’innalzamento notturno del livello del Tevere, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere collegato alle piogge che hanno colpito il centro Italia nei giorni scorsi. Ma si sta anche controllando, come spesso si verifica in queste occasioni, se sia stata aperta la diga di Corbara, al confine tra Lazio e Umbria.

Durante la notte il fiume ha iniziato a invadere le strade, a partire da Roma Nord. E poco prima dell’una è arrivata la richiesta di soccorso alla Sala Operativa dei vigili del fuoco. Alcuni cittadini che si trovavano in auto sulla banchina del lungotevere Arnaldo da Brescia hanno all’improvviso visto arrivare l’acqua. I proprietari di altri veicoli in coda sono riusciti a fare manovra in tempo e ad allontanarsi dal posto, mentre nulla hanno potuto i protagonisti della vicenda. In breve per loro è stato impossibile sia mettere in moto e cercare di fuggire in auto. Ma anche scendere dal mezzo e correre via prima che fosse troppo tardi, visto che il livello dell’acqua è salito molto rapidamente.

Si sono ritrovati bloccati nell’acqua e nel fango, con il concreto rischio di essere trascinati dal fiume. Fortunatamente i malcapitati sono stati raggiunti rapidamente dai soccorsi. Due squadra di vigili del fuoco, il gruppo fluviale e i sommozzatori hanno tratto in salvo e assistito le vittime, poi affidate alle cure del 118. Nessuno ha riportato ferite a seguito della vicenda. Più tardi i vigili del fuoco hanno recuperato anche le quattro autovetture rimaste bloccate nel tratto di Lungotevere che collega via Ferdinando di Savoia al ponte Matteotti.