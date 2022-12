Covid, a Malpensa tamponi per chi arriva dalla Cina

Un nuovo allarme Covid arriva dalla Cina (si parla di un milione di nuovi casi) e si riprendono alcune misure preventive: all’aeroporto di Malpensa sono consigliati i tamponi a chiunque arrivi dal paese asiatico. La Regione Lombardia è la prima in Italia a suggerire l’effettuazione dei controlli.Il 26 dicembre sono stati eseguiti 90 test, il 27 dicembre 120 e il 28 dicembre si avranno i primi risultati sul sequenziamento.

Malpensa: tamponi Covid a chi arriva dalla Cina

L’avviso sul sito dell’aeroporto e su Viaggiare Sicuri informa che la nuova disposizione sarà valida fino al 30 gennaio 2023. Si tratta di una misura non obbligatoria – non c’è infatti alcuna ordinanza del presidente Fontana né decreti ministeriali – ma solo di prevenzione che serve ad accertare il tipo di variante Covid di chi arriva dal Paese asiatico.«Il rischio che i milioni di contagi Covid registrati dalla Cina favoriscano lo sviluppo di nuove varianti del coronavirus pandemico esiste», ha infatti spiegato Walter Ricciardi.

La decisione è giunta dopo che Pechino ha cancellato le restrizioni per i viaggi, malgrado l’epidemia stia provocando almeno 5.000 morti e oltre un milione di contagi al giorno. Un allentamento delle misure anti Covid che, insieme allo stop della quarantena che entrerà in vigore l’8 gennaio, rimetterà in viaggio milioni di cinesi soprattutto per la ricorrenza del capodanno cinese, quando ci si sposterà per riunirsi a familiari e amici all’interno del Paese o al di fuori dei confini. Già mezzora dopo l’annuncio, i siti di viaggio sono stati presi d’assalto.

Bassetti lancia l’allarme

Una possibilità che spaventa e che non va sottovalutata. Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha dichiatato che «servono controlli su tutti i voli dalla Cina, restrizioni ai viaggi, tampone molecolare ai passeggeri nelle 24 ore precedenti la partenza o quarantena all’arrivo con test molecolare per uscirne, altrimenti chi arriva non deve circolare». Misure che andrebbero prese per almeno sei mesi in tutta Europa.

Paesi come Giappone e India, invece, si stanno muovendo in anticipo adottando misure di difesa dal virus e richiedendo i tamponi obbligatori a chiunque proviene dalla Cina.