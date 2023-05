Malpensa, nasconde 8 kg di cocaina nella sedia a rotelle: scoperto dai cani antidroga

Trovato all’aeroporto di Malpensa uno statunitense in sedia a rotelle con 8 chili di cocaina inseriti nel mezzo. L’uomo è stato avvicinato dal cane antidroga Cosmo e dai militari della Guardia di Finanza in servizio allo scalo.

Uomo nasconde 8 kg di cocaina nella sedia a rotelle

Sono state le Fiamme Gialle di Varese a fermare domenica 30 aprile all’aeroporto milanese l’uomo in sedia a rotelle atterrato dopo un volo proveniente da Santo Domingo. Mentre tutti i passeggeri di questo e di altri voli uscivano uno per volta, il fiuto dei cani dell’unità cinofila si è concentrato su un uomo di nazionalità statunitense seduto sulla carrozzina e con un tutore alla gamba destra. In particolare è stato il cane Cosmo a scovare i panetti di droga.

I finanzieri si sono fidati di Cosmo e di altri suoi colleghi a quattro zampe e hanno smontato la sedia a rotelle. Sono così stati estratti 43 involucri contenenti 8,4 chili di cocaina purissima, nascosti nella camera d’aria delle ruote. Non si sa ancora se effettivamente il cittadino statunitense sia invalido o no. Per ora l’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Busto Arsizio.

I sospetti e la scoperta

L’uomo era stato fermato dalle forze dell’ordine dopo che queste avevano notato il peso anomalo della carrozzina e si erano insospettiti. Di qui la scoperta del quantitativo di cocaina. Secondo le stime, la quantità di droga nascosta avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito fino a un milione di euro. La tratta Santo Domingo-Malpensa è una di quelle maggiormente sotto controllo da parte delle forze dell’ordine, visto che la Repubblica Dominicana è considerato uno dei Paesi più a rischio per il narcotraffico internazionale. Nel settembre 2022, proprio a Malpensa, era stato fermato un altro cittadino, questa volta spagnolo ma sempre proveniente dalla Repubblica Domenicana, che era arrivato all’aeroporto lombardo in sedia a rotelle con 13 chili di cocaina.