Malpensa, sì ad acqua e profumi nel bagaglio a mano: perché altrove è vietato?

Nuovi scanner nell’aeroporto di Malpensa permetteranno di portare nel bagaglio a mano profumi ed acqua. Si tratta del secondo aeroporto italiano a introdurre questa novità dopo Linate e ciò potrebbe essere un grosso vantaggio per tutti i viaggiatori.

Malpensa, le novità che permettono di portare acqua e profumi nel bagaglio a mano

Novità importanti all’aeroporto di Malpensa che ha deciso di rivoluzionare i controlli di sicurezza, infatti in questi mesi verranno sostituiti i macchinari a raggi X con gli scanner di ultima generazione: entro il 2023 tutti i varchi di sicurezza effettueranno la Tac ai bagagli a mano. Ad oggi, come sottolinea la Sea, già 21 linee hanno adottato il sistema C3, il più avanzato, di verifica dei bagagli dei viaggiatori.

Come già a Linate anche a Malpensa si potranno imbarcare bottigliette d’acqua, profumi e lasciare in valigia i dispositivi elettronici. Secondo la società che ha avuto la direttiva di fabbricare gli scanner moderni per l’aeroporto milanese a Malpensa se ne prevedono ben 18.

Perché in altri aeroporti non è possibile farlo?

La tecnologia installata a Malpensa e Linate non è presente in tutti gli aeroporti italiani ed europei. Infatti, a Roma Fiumicino è iniziata l’estate scorsa l’implementazione dei nuovi scanner: AdR, la società di gestione avrà il compito di installarne circa 30. Invece nel resto d’Europa gli scanner di ultima generazione si trovano all’aeroporto di Amsterdam uno dei più avanzati a livello tecnologico. Vuole essere all’avanguardia anche il Regno Unito che ha deciso che entro la metà del 2024 sparirà il divieto di portare più di 100 millilitri di liquidi nel bagaglio mano grazie ai nuovi scanner.

Al City Airport di Londra la sostituzione delle macchine inizierà ad aprile 2023. Invece al Terminal 2 dell’aeroporto di Monaco di Baviera hanno già svolto metà lavoro e si prevede che finiranno entro l’autunno 2024. Anche la Commissione europea ha l’intenzione di attuare, tra il 2024 e il 2026, questa tecnologia come standard nei varchi di sicurezza.