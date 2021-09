Malmö – Juventus, precedenti e probabili formazioni. Dove vedere l’esordio in Champions dei bianconeri

Stasera alle 21 scatterà per le squadre italiane la nuova edizione della Uefa Champions League. Per chi non possedesse abbonamenti, la sfida tra Malmö e Juventus sarà comunque disponibile in chiaro su Canale 5 dalle 21. Oltre ai bianconeri, in campo anche l’Atalanta contro il Villareal, vincitore della scorsa Europa League. Domani invece sarà il turno delle milanesi, impegnate in due match dall’alto tasso di difficoltà e spettacolo. L’Inter di Simone Inzaghi ospiterà a San Siro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, mentre il Milan del ritrovato Zlatan Ibrahimovic sarà di scena ad Anfield contro il Liverpool di Klopp e Salah.

Quest’anno, a seguito dell’ultima assegnazione dei diritti tv, la Champions League cambierà casa di giorno in giorno. Fra Sky Sport, Mediaset e la neo arrivata Amazon Prime, è necessaria una guida ben aggiornata per non perdersi nessun goal. In chiaro, come accennato stasera su Canale 5 e Mediaset Infinity alle 21, fischio d’inizio per Malmö – Juventus. Ma la gara sarà disponibile, come tutti gli altri match di giornata, anche su Sky Sport 1 e Sky Go.

Malmö – Juventus, probabili formazioni di stasera 14 settembre 2021 su Canale 5

I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo il brutto esordio in campionato con appena un punto in tre partite, cercheranno il riscatto e la prima vittoria stagionale contro il Malmö, allenato dall’ex milanista Tomasson. La prima gara del girone H di Champions League, che vede anche lo Zenit San Pietroburgo e il Chelsea campione in carica, rappresenta già una tappa fondamentale della stagione bianconera.

Classico 4-4-2 per il Malmö di Tomasson. Davanti al portiere Diawara agiranno probabilmente Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson e Olsson. A centrocampo spazio a Rakip e Innocent nel mezzo, con Gwargis e Rieks sugli esterni. In attacco, fiducia per la coppia formata da Colak e Birmanevic.

L’allenatore juventino, tornato quest’anno alla guida dei bianconeri, cambia molto rispetto alla sconfitta col Napoli di sabato scorso. Allegri recupera infatti tutti i sudamericani, a partire da Paulo Dybala, che farà coppia in attacco con Alvaro Morata. Rientra anche Cuadrado che agirà sulla fascia destra di centrocampo con Rabiot dall’altro lato e la coppia Bentancur – Locatelli al centro. In porta dovrebbe essere confermato Szczesny, nonostante le ultime indecisioni in campionato, davanti a cui agirà una linea a quattro formata da Danilo e Alex Sandro sugli esterni, con Bonucci e De Ligt al centro.

La Vecchia Signora affronterà per la terza volta nella competizione la formazione svedese, dopo i due precedenti nei gironi dell’edizione 2014-15. In entrambe le occasioni i bianconeri si imposero per 2-0 (doppietta di Tevez a Torino e reti dello stesso argentino e di Llorente in Svezia).

Malmö (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Gwargis, Rakip, Innocent, Rieks; Colak, Birmancevic. All. Tomasson.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri