Malika Ayane: età, canzoni, marito, compagno e figlia della cantante

Malika Ayane è una cantante e violoncellista nata a Milano il 31 gennaio 1984 da padre marocchino e madre italiana. Sin da piccola si appassiona alla musica e a soli 11 anni entra nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala, nel quale resta fino al 2001 cantando spesso da solista e stringendo collaborazioni importanti, tra cui quelle con i Maestri Riccardo Chailly e Giuseppe Sinopoli. In quegli stessi anni studia violoncello presso il Conservatorio di Milano e nel 1997 il Maestro Riccardo Muti la sceglie come solista nel ruolo della Seconda apparizione per il Macbeth nella serata d’inaugurazione della stagione d’opera alla Scala.

Malika Ayane: biografia e carriera

Appassionata e molto curiosa, inizia a sperimentare diversi generi musicali passando dal blues al jazz, dal gospel all’electro-clash. Dopo le brillanti esibizioni alla Scala, la Ayane si avvicina al mondo discografico e nel 2007 firma il suo primo contratto con la Sugar Music di Caterina Caselli, con la quale pubblica l’album intitolato Malika Ayane. L’album viene certificato disco di platino, arrivando a vendere 80.000 copie.

Agli inizi del 2008 viene pubblicato il primo singolo, Sospesa, che vede la collaborazione di Pacifico, ma la vera svolta arriva con il secondo singolo estratto dall’album Malika Ayane, Feeling Better. Il brano si stabilizza ai vertici delle classifiche radiofoniche per oltre quattro mesi. Al grande successo della canzone segue la prima partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte dove, nella serata dei duetti, si esibisce con Gino Paoli con il brano Come foglie, scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Il brano riscuote un ottimo successo, si classifica secondo nella categoria Giovani e raggiunge la seconda posizione della classifica FIMI certificato successivamente disco di platino.

Malika Ayane partecipa quattro volte alla kermesse sanremese, l’ultima nel febbraio 2022 con Un po’ più in là. È stata protagonista di X-Factor 13 in veste di giudice e ha interpretato a teatro Evita Peròn nell’omonimo musical. Durante la sua carriera ha curato molte colonne sonore, tra qui quelle per i film Letters to Juliet, La prima cosa bella, Fratelli unici e Inside Out. In tutto ha pubblicato 6 album.

Malika Ayane: marito, compagno e figlia

Tra le storie d’amore più note della cantante milanese c’è sicuramente quella con il collega Cesare Cremonini, iniziata nel 2009 e durata circa un anno. I due insieme hanno realizzato anche un brano, Hello!. Ma nella vita di Malika Ayane ci sono state altre relazioni importanti. Nel 2005 la cantante ha avuto una figlia, Mia, da un compagno con cui è andata a vivere da giovanissima ed è finita presto. Nel 2010 si è sposata con Federico Burgia, con cui è convolata a nozze due volte: la prima in America, a Las Vegas, in gran segreto e poi nel 2011 a Milano con rito civile. Nel 2016, però, il matrimonio arrivò al capolinea e nel 2018, durante una festa, l’artista incontra il manager Claudio Fratini, di cui si innamora e con cui nasce una storia importante, terminata nel 2022.