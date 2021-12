Maleficent – Signora del Male stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

Torna in prima serata l’appuntamento con i classici Disney. Stasera 26 dicembre, in prima visione alle 21,20 su Rai1, andrà in onda Maleficent – Signora del male, secondo capitolo dedicato alla strega de La bella addormentata nel bosco. Nel cast tornano Angelina Jolie ed Elle Fanning, cui si aggiungono le new entry Michelle Pfeiffer ed Harris Dickinson. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Maleficent – Signora del male, trama e cast del film stasera 26 dicembre 2021 su Rai1

Cinque anni dopo la riunione dei regni, Aurora (Elle Fanning) è regina della Brughiera, titolo preso in eredità da Malefica (Angelina Jolie), impegnata a proteggere il regno dall’assalto dei bracconieri. Tutto sembra proseguire in normale equilibrio, fin quando il principe Filippo (Harris Dickinson) chiede e ottiene la mano di Aurora, scatenando il malcontento della strega. Quest’ultima infatti coltiva un profondo rancore per gli esseri umani, che ancora non riescono a vederla di buon occhio.

Nel frattempo, all’insaputa dei promessi sposi, la perfida madre di Filippo, Ingrid di Ulsted (Michelle Pfeiffer), progetta di servirsi del matrimonio per separare in via definitiva gli umani e le fate. È lei che infatti guida i bracconieri per rapire le creature magiche e usarli come cavie per i suoi esperimenti. Durante la cena di fidanzamento, Ingrid provoca in ogni modo Malefica, scatenando l’ira della strega. Quando Giovanni (Robert Lindsay), padre di Filippo, cade in un sonno senza fine, la regina accusa Malefica di aver usato lo stesso sortilegio che anni prima aveva colpito la piccola Aurora. Sarà solo l’inizio di una faida che sfocerà in un aspro conflitto.

Nel cast tornano anche Sam Riley nel ruolo di Fosco e Imelda Staunton nei panni della fata Giuggiola. Si aggiungono invece Chiwetel Ejiofor, che interpreta Conall, creatura simile a Malefica, e Warwick Davis che veste i panni di Sicofante, un elfo traditore che ha preso le parti della regina Ingrid contro le fate.

Maleficent – Signora del Male, 5 curiosità sul film stasera 26 dicembre 2021 su Rai1

Maleficent – Signora del Male, l’anniversario del classico Disney

Uscito a cinque anni di distanza dal primo capitolo, Maleficent – Signora del Male è sbarcato nelle sale nel 2019. Si è trattato esattamente del 60esimo anniversario del cult animato La bella addormentata nel bosco, prodotto da Walt Disney nel 1959.

Maleficent – Signora del Male, i costumi ispirati alle monarche del passato

Il costume della regina Ingrid vanta natali illustri. Per la sua realizzazione, i produttori hanno preso spunto dall’abbigliamento delle regine Enrichetta Maria di Francia, Eleonora di Garzia di Toledo e Anna di Danimarca, tre monarche vissute fra sedicesimo e diciottesimo secolo. Tutti i costumi del film invece ricordano l’abbigliamento di quell’epoca molto in voga fra Inghilterra, Francia, Germania e Scozia.

Maleficent – Signora del Male, un nuovo attore per il principe Filippo

A differenza dei personaggi di Malefica e Aurora, che vedono il ritorno rispettivamente di Angelina Jolie ed Elle Fanning, il ruolo del priincipe Filippo ha richiesto una fase di recasting. Branton Thwaites, interprete del primo capitolo, non ha potuto riprendere i panni del giovane per via dei suoi impegni in Titans, pertanto è stato scelto al suo posto Harris Dickinson.

Maleficent – Signora del Male, il 2019 fu l’anno dei 4 live action

Maleficent – Signora del Male rappresenta il quarto live action della Disney ad uscire nel 2019. Quell’anno sbarcarono in sala anche Aladdin di Guy Ritchie con Will Smith (22 maggio), Il re leone di Jon Favreau (21 agosto) e Dumbo di Tim Burton (28 marzo). Si tratta dell’unica occasione in cui la Disney ha rilasciato così tanti live action in un periodo di tempo così ristretto.

Maleficent – Signora del Male, gli incassi e la nomination agli Oscar

A fronte di un budget di produzione attorno ai 185 milioni di dollari, Maleficent – Signora del Male ne ha incassati 492 in tutto il mondo, 114 dei quali solo negli Stati Uniti e 14 nel nostro Paese. Ottima anche la reazione della critica, tanto che il film ha ricevuto anche una candidatura ai Premi Oscar nella categoria Miglior trucco e acconciatura.