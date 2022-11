Male a Est di Andreea Simionel, le conseguenze emotive dell’emigrazione

Morte e risurrezione, come le farfalle che in alcuni miti e religioni sono simbolo del passaggio dalla morte alla vita e che per la giovane scrittrice Andreea Simionel, emigrata dalla Romania in Italia quando aveva 11 anni, sono a tutti gli effetti una metafora del migrante. Ora, a 26 anni ha appena pubblicato con l’editore Italo Svevo il suo primo romanzo Male a Est, che è stato notato e apprezzato dalla critica, tanto da piazzarsi al sesto posto nella Classifica di qualità di ottobre pubblicata da L’indiscreto, utile prospettiva su una letteratura meno battuta rispetto ai consueti campioni del mainstream. E si tratta di un apprezzamento pienamente giustificato per lo stile originale, il lavoro accurato su una lingua che non nasconde ma quasi trasfigura la propria radice romena, per i contenuti che ci portano a riflettere sulla situazione dello straniero che approda in un nuovo Paese da una prospettiva diversa, più aderente al reale rispetto ad altre opere che affrontano il tema avvinte nella trama di uno storytelling picaresco.

L’arrivo in Italia e il senso di vergogna per il proprio popolo

La storia si divide in due parti. La prima, più lunga, è un prologo nel Paese a forma di pesce, la Romania, dove la protagonista e io narrante Andreea, stesso nome dell’autrice, vive con la mamma e la sorella più grande. Il padre non c’è: ha cercato lavoro all’estero e ora si trova a Torino da dove ogni tanto telefona e manda scatoloni di prodotti alimentari. Finché un giorno arriva la chiamata a partire, con le due sorelle che puntano i piedi e forse presagiscono già quella morte interiore che dovranno attraversare. A Torino, nel Paese a forma di stivale in cui inizia la seconda parte del racconto, la famiglia si ricongiunge in un asfittico appartamento con le pareti chiazzate di muffa e di umido, in una casa a ringhiera con il cortile ingombro di carcasse arrugginite lasciate dai rom. Inizia allora per Andreea il calvario della scuola, le lezioni in una lingua che non conosce, le domande fatte per superficiale e svagata curiosità, quell’insistere sull’identità che produce solo un senso di vergogna per appartenere a un popolo di cui, sui giornali, si parla solo a proposito di furti e violenze.

L’esistenza attraverso la parola

Beninteso, siamo in un’opera di narrativa e la Simionel tiene a rimarcarlo: le due patrie devono trasformarsi in un “paesaggio interiore” per diventare davvero letteratura, come sosteneva Calvino parlando dei luoghi in cui ha abitato, in una delle pochissime interviste televisive rilasciate nella sua casa di Parigi. E questo Simionel lo fa, lasciando che il “trauma” dell’abbandono del suo piccolo paese nel nord della Romania, l’approdo nella grande città, diventino la crisalide al cui interno le ferite hanno modo di sedimentare e, allo stesso tempo, di generare – in un nuovo linguaggio – anche una nuova persona, il bruco che diventa farfalla. Ma questo avviene attraverso una morte interiore, che del resto è presente lungo tutto il racconto, così che i primi mesi in Italia sono per Andreea un limbo che attende una luce che lo rischiari: «Sono invisibile. Mi fanno esistere le parole, ma io sono al buio e io non esisto», scrive. Perché sono le parole a costituirci e a metterci in relazione con il mondo. Se queste mancano cala la tenebra, l’espressione diventa pura mimica, farsesca e tragica, come in una delle pagine più dolorose e, insieme, divertenti del romanzo, quando uno sconosciuto bussa alla porta e Andreea si ritrova, come in uno spettacolo di burattini, ad assistere a una serie incomprensibile di gesti: «Afferra aria tra i polpastrelli, dentro i palmi, la rilascia. Mostra il vuoto, circonda il vuoto. Si indica. Mi indica. (…) Apre troppo la bocca, apre troppo gli occhi e le narici. La sua faccia è un armadio con le ante spalancate».

Se l’integrazione è anche una rimozione totale

«C’è tantissima morte in tutto il romanzo», osserva Andreea Simionel, «per vedere qualcosa Andreea deve morire e rinascere, come la falena in copertina. Dall’inizio del libro alla fine Andreea è in realtà due personaggi diversi, due voci che si scontrano e non faranno mai la pace. Quando sono arrivata c’è stata una rimozione anche linguistica: per 11 anni non ho parlato romeno se non quel poco in famiglia. Il percorso d’integrazione è stato, quindi, anche questo: una rimozione totale. Poi arrivi a un certo punto della vita e ti accorgi che forse è stato anche un arricchimento, è diventato un tuo tesoro. Ma non è stato tutto così lineare, in realtà. Nel libro ho voluto rappresentare questa divisione profonda che attraversa Andreea, un unico mondo che è stato diviso per sempre in due».