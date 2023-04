Malattie e infortuni sul set: dalle palpitazioni di Colin Farrell alla gotta di Jared Leto

Dare vita a una performance da premio Oscar può mettere a rischio la salute. Nel mondo di Hollywood sono tanti gli attori che mettono a repentaglio il loro fisico per immedesimarsi al meglio nel personaggio. Basti pensare a Christian Bale, che ingrassa o dimagrisce vistosamente in base al progetto in cui è coinvolto. Oppure a Joaquin Phoenix, di recente persino svenuto sul set di Beau ha paura, il nuovo film di Ari Aster. Fra grande e piccolo schermo, le star sono protagoniste ogni anno di incidenti e infortuni più o meno gravi. E alcuni contraggono persino pericolose malattie. Dalle palpitazioni di Colin Farrell alla gotta di Jared Leto fino alla dengue di Charlie Hunnam. Senza dimenticare Lady Gaga e i disturbi psicologici per interpretare Patrizia Reggiani in House of Gucci. I casi più eclatanti segnalati dall’Hollywood Reporter.

Da Colin Farrell a Jared Leto e Lady Gaga, malattie e infortuni sul set

1. Colin Farrell e le palpitazioni sul set della miniserie The North Water

«Palpitazioni e piedi gonfi, la cosa più strana che mi sia mai successa». Così Colin Farrell, candidato all’Oscar per il recente Gli spiriti dell’isola, ha descritto la sua esperienza sul set di The North Water, serie disponibile in Italia su TimVision. Per interpretare il protagonista Henry Drax, la star ha dovuto mettere su parecchio peso, con conseguenze sulla salute. «Non penso che lo rifarò», ha detto l’attore. «Non perdo però di vista la fortuna che ho di guadagnarmi da vivere raccontando storie». Sul set della serie britannica hanno recitato anche Jack O’Connell (Skins) e Sam Spruell (Sole di Mezzanotte).

2. Lady Gaga e i disturbi psicologici sul set di House of Gucci

Pluripremiata popstar internazionale, Lady Gaga si sta costruendo una altrettanto brillante carriera nel cinema con ruoli sempre più iconici. Fra A Star is Born e l’atteso Joker 2, ha interpretato Patrizia Reggiani nel film di Ridley Scott House of Gucci. Un ruolo che, come ha dichiarato la stessa diva, le ha provocato seri problemi psicologici. «Ricreare i traumi di Patrizia mi ha fatto ricordare la mia esperienza», ha detto Lady Gaga all’Hollywood Reporter, riferendosi alla violenza subita a 19 anni da un produttore. «Sul set ho dimenticato di separare i due piani mandando in tilt il mio animo».

3. Charlie Hunnam e le malattie in India per la serie Shantaram

Impossibile non citare nell’elenco Charlie Hunnam, star di Sons of Anarchy, che ha contratto diverse malattie in India. «Stavo girando la serie Shantaram, quando ho avuto un’infezione intestinale virale», ha raccontato l’attore all’Hollywood Reporter. «In aggiunta, congiuntivite a entrambi gli occhi e la dengue per la puntura di una zanzara». Tuttavia non ha intenzione di darsi per vinto e, dopo un ulteriore infortunio sul set di Rebel Moon, porta ancora allo stremo il suo fisico. «Oggi tollero di farmi male ovunque, sopporto tutto», ha detto la star prima di citare i Queen. «Lo show deve andare avanti».

4. David Arquette vittima di un incidente per La rapina – 3000 Miles to Graceland

Non solo malattie e infezioni, sul set il rischio incidenti con le armi da fuoco è dietro l’angolo. È il caso di La rapina – 3000 Miles to Graceland, che racconta la storia di un gruppo di malviventi che sfrutta un sosia di Elvis per organizzare il colpo del secolo. Fra i protagonisti anche David Arquette, il celebre Linus Riley della saga Scream. Durante la scena di una sparatoria, l’esplosione di un muro lo ha ferito a una gamba, allontanandolo dal set per diversi giorni. «Devi sopportare un sacco di cose a lavoro», ha detto la star. «È tutto parte di un’avventura straordinaria».

5. Betty Gilpin e la commozione cerebrale sul set di Glow

Se l’è vista brutta anche Betty Gilpin, di recente protagonista del film Prime Video La guerra di domani con Chris Pratt. All’Hollywood Reporter ha raccontato di aver subito una commozione celebrale sul set di Glow, serie tv Netflix. «È stato brutto, ma non voglio parlarne troppo», ha commentato l’attrice. «Quando gli attori si lamentano del loro lavoro, trasportano la sofferenza fuori dal set e non è giusto».

6. Jared Leto, diagnosi di gotta dopo la performance in Chapter 27

Fra le star che mettono a dura prova il fisico c’è Jared Leto, premio Oscar al cinema e vincitore di numerosi premi musicali con i suoi 30 Seconds to Mars. In particolare, gli è stata diagnosticata la gotta dopo la sua performance in Chapter 27 – L’assassinio di John Lennon in cui ha interpretato proprio l’omicida dell’ex Beatles Mark David Chapman. Per entrare al meglio nel personaggio è ingrassato di oltre 30 chili, mangiando solo gelato misto a olio d’oliva e salsa di soia.

7.Austin Butler e le malattie sul set di Elvis

Non è andata meglio a Austin Butler, anch’egli candidato di recente al premio Oscar per la sua performance in Elvis di Baz Luhrmann. Alla fine delle riprese, è infatti dovuto correre in ospedale per forti dolori addominali. «Il mio corpo ha iniziato a spegnersi», ha raccontato a GQ. «Mi sono svegliato alle quattro del mattino con un male lancinante». L’attore ha confermato di aver contratto sul set un virus e di aver trascorso una settimana a letto prima di riprendersi del tutto.

8. Florence Pugh per Midsommar: «Ho abusato di me stessa»

Risale al 2019 l’uscita di Midsommar – Il villaggio dei dannati di Ari Aster, in cui Florence Pugh ha recitato nei panni della protagonista, una studentessa di psicologia, ancora scossa dal suicidio della sorella affetta da disturbo bipolare. Giunta in un festival folkloristico in Svezia per una vacanza, finisce all’interno di una setta di cannibali e tossicodipendenti. «Ho abusato di me stessa per ottenere la performance», ha ammesso l’attrice al podcast Off Menu. «Non ho mai interpretato qualcuno che soffrisse così tanto e per entrare nel personaggio pensavo alle cose più tetre».