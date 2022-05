Malattia Covid lavoro: viene pagata? Come funziona e a chi spetta

Nonostante l‘emergenza sanitaria sia ormai cessata, i casi di Covid in Italia restano elevati. Per questo molti dipendenti si chiedono come funzioni il sistema di malattia sul lavoro se si contrae il Covid. Ecco spiegato tutto nei dettagli

Malattia per Covid sul lavoro: come funziona?

Sul lavoro il contagio da Covid viene tuttora trattato come una malattia, anche nel caso di persone positive ma asintomatiche. Questo significa che anche diritti e doveri del dipendente sono gli stessi di quelli previsti in caso di una normale influenza, con una particolarità legata all’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali. Ma, nello specifico, cosa spetta al dipendente e quali sono i suoi obblighi in materia di visite fiscali e smart working?

Malattia Covid: quanto dura

In caso un lavoratore dovesse risultare positivo a un tampone molecolare o antigenico rapido questo dovrà restare in isolamento fino alla completa guarigione accertata mediante tampone negativo. In ogni caso, la durata dell’isolamento non può essere inferiore a:

10 giorni alla data del tampone o altra data individuata da procedura Asl o dal medico di famiglia per coloro che non sono vaccinati, o comunque per chi ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e non si è sottoposto alla terza dose;

7 giorni alla data del tampone o altra data individuata da procedura Asl o dal medico di famiglia per coloro che si sono sottoposti a terza dose o che comunque hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.

Il rientro al lavoro, dunque, potrà avvenire non prima delle suddette scadenze e comunque solo a completa negativizzazione del dipendente.

Cosa spetta al lavoratore?

La malattia Covid sul lavoro viene trattata al pari delle altre patologie che impediscono il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. In questo caso è sufficiente un tampone positivo al Covid per farla scattare. Non è infatti richiesto che il dipendente presenti anche i sintomi della malattia.

In linea generale, dunque, l’Inps si fa carico – a partire dal terzo giorno – dell’indennità di malattia pari al 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno (ma si spera comunque che la negativizzazione avvenga prima di questo termine), salendo poi al 66,66% oltre questo periodo. Il contratto collettivo nazionale di riferimento stabilisce che poi sarà il datore di lavoro a integrare l’indennità di malattia facendosi carico della percentuale indicata.