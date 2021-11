Ha il bindi, il tradizionale gioiello indiano e un abito rosa pesco. Malala Yousafzai, 24 enne e già premio Nobel per la pace, si è sposata ieri nel Regno Unito. L’annuncio è arrivato su Twitter. «Oggi è un giorno prezioso ha cinguettato». Aggiungendo: «Asser e io ci siamo sposati e saremo compagni per la vita. Abbiamo celebrato una piccola cerimonia Nikkah a casa a Birmingham con le nostre famiglie. Inviaci le tue preghiere. Siamo entusiasti di camminare insieme per il viaggio che ci aspetta».

Chi è Malala Yousafzai

Di origine pakistana, nel 2012 Malala Yousafzai venne ferita alla testa da un sicario talebano. L’agguato avvenne mentre si trovava in uno scuolabus che la riportava a casa da scuola, in quanto i talebani per la sua attività la ritenevano «simbolo di oscenità ed emblema degli infedeli». Ricoverata all’ospedale militare di Peshawar e poi trasferita a Birmingham, dove si offrirono di curarla, la donna venne salvata dai medici e si stabilì in Gran Bretagna. Non perdendo mai di vista la sua missione fondamentale.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

La ragazza, infatti, è si è sempre fatta portavoce dei diritti delle donne, battendosi in particolare per la causa della scolarizzazione. Un impegno che l’ha portata nel 2013 a tenere un discorso al palazzo di vetro dell’Onu, anno in cui si aggiudicò pure il premio Sakharov per la libertà di pensiero. Infine, nel 2014, a soli 17 anni, fu il più giovane premio Nobel per la Pace di sempre. Laureata in Filosofia e Politica ed Economia all’università di Oxford ha istituito il Malala Fund, a favore delle ragazze di tutto il mondo.