Pechino 2022, il presidente del Coni Malagò positivo al Covid

Era a Pechino in vista dell’inaugurazione dell’Olimpiade invernale, prevista nella capitale cinese dal prossimo 4 febbraio. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, lì ha appreso della positività al Covid, in seguito a un test effettuato nella sua camera d’albergo. La notizia è stata diffusa tramite il sito del Coni, che ha diramato una nota: «Questa mattina, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è stato trovato positivo a un test effettuato nel suo albergo, si legge nel comunicato».

In mattinata il Presidente del CONI @giomalago è stato trovato positivo al Covid. In isolamento in una struttura dedicata, in base alle regole previste dal Playbook del CIO, ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione dal Presidente del CIO Thomas Bach. 👉https://t.co/rHD3rlqKKs pic.twitter.com/j44dShAmyA — CONI (@Coninews) February 1, 2022

Malagò positivo al Covid, asintomatico e sotto osservazione

Al momento asintomatico il numero uno del comitato olimpico italiano rimane, comunque, sotto osservazione: «Attualmente si trova in una struttura dedicata, dove sono presenti altri membri del Cio, in conformità a quanto previsto dalle regole del Playbook, allo scopo di proteggere gli altri partecipanti ai giochi e, naturalmente, la popolazione cinese». Nelle scorse ore Malagò, precisa ancora la nota, «ha ricevuto la telefonata del presidente del Cio, Thomas Bach, che dicendosi dispiaciuto per l’inconveniente gli ha augurato pronta guarigione».

Sono 24 oltre Malagò i casi di positività nelle ultime 24 ore nel personale dei Giochi

Oltre Malagò, sono stati registrati altri 24 casi di positività per un totale di 272 nel periodo compreso fra il 4 e il 31 gennaio. Secondo quanto si apprende dagli aggiornamenti quotidiani diffusi dal comitato organizzatore, diciotto di questi sarebbero stati rinvenuti all’aeroporto di Pechino, al momento dello sbarco, mentre i residui otto attraverso i controlli effettuati all’interno del sistema delle bolle. Fra le nuove infezioni 6 fanno capo ad atleti e funzionari dei team dei vari Paesi partecipanti, mentre 8 a persone coinvolte nei Giochi a vario titolo.